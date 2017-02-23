Что же мы празднуем 23 февраля?

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Каждый год, когда наступает 23 февраля, приходится испытывать странные чувства. Уже с утра начинают раздаваться звонки по телефону с поздравлениями, потом это продолжается на работе… Ничего, кроме неловкости, в этот момент не испытываешь. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что День так называемых «защитников» Отечества – один из самых нелепых праздников в белорусском календаре.

Вспомните: 23 февраля 2008 года мы на государственном уровне даже умудрились отметить 90-летие Вооруженных сил Беларуси. То есть, сомнений нет: основой государственного праздника у нас считается именно дата 23 февраля 1918 года.

Спору нет: примерно в те дни почти вся нынешняя Беларусь действительно была занята Вооруженными силами. С той лишь оговоркой, что это были войска кайзеровской Германии. В Минске они стояли с 21 февраля по 10 декабря 1918-го, а из многих наших западных регионов оккупанты ушли только в начале 1919 года. Где в это время были «защитники» нашего суверенного Отечества, кто были эти люди, что они защищали?

Действительно, как пишет «Салідарнасць», в истории Беларуси есть немало дат, которые могли бы стать достойной основой для подобного праздника. Если нужно, найти их можно и в советском периоде. Подойдет все, что угодно, но только не 23 февраля. Потому что сама эта дата для нас нелепая, а прямые последствия – постыдные.

Не пора ли все же отбросить ложную советскую «ностальгию» и взглянуть на очевидные факты?

Итак, конец 1917 года. Первая мировая война завершается, силы противоборствующих сторон на исходе. Германия измотана на множестве фронтов, по сути, она уже на грани поражения. Но на востоке, в России дела у немцев чуть полегче: здесь большевики уже основательно разложили армию, дисциплина отсутствует, командиров выбирают, а в немцев приказано не стрелять!

4 декабря в белорусском местечке Солы, что под Сморгонью, немцы и представители большевиков начинают переговоры о перемирии. Официально оно начинает действовать с 15 декабря сроком на два месяца.

Спустя эти два месяца немцы, как люди пунктуальные, поднимаются из окопов и 18 февраля 1918 года начинают наступление. Обороняться к этому времени некому – Российская армия уже полностью развалена, а Красная еще не создана.

Практически не встречая сопротивления, кайзеровские войска движутся на восток, и уже 21 февраля входят в Минск. Согласно нынешней государственной логике, спустя два дня после оккупации столицы, где-то здесь закладывается основа для создания Вооруженных Сил Беларуси. Ну-ну, такой у нас праздник…

Немецкие войска в Минске.

Генерал-фельдмаршал фон Эйхгорн и генерал фон Бредов в Минске у костела св. Марии. Февраль 1918 года

На самом деле в это время немцы продолжают стремительно двигаться в сторону революционного Петрограда. Большевики в панике, они уже шлют в Берлин телеграммы о готовности принять мир на любых условиях.

Именно эта унизительная готовность, а вовсе не доблестные отряды Рабочее-Крестьянской Красной Армии, останавливает немцев у Пскова. 23 февраля 1918 г. в 10.30 утра Германия представила большевикам свои мирные условия, а точнее – выдвинула ультиматум, потребовав дать ответ не позднее чем через 48 часов.

Менее чем через сутки, уже в 7 часов утра 24 февраля Ленин телеграфирует в Берлин: "Согласно решению, принятому Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 24 февраля в 4 1/2 часа ночи, Совет Народных Комиссаров постановил условия мира, предложенные германским правительством, принять и выслать делегацию в Брест-Литовск".

Ну а потом уже было то, что нам известно из курса школьной истории: 3 марта был подписан так называемый «Брестский мир», который многие тогда называли «похабным» из-за его унизительных для России условий. По нему, в частности, большая часть Беларуси осталась под немецким контролем, то есть, была отдана оккупантам.

Логику большевиков еще можно понять: им нужно было удержать власть любой ценой, а в масштабах той России территориальные потери были не так уж существенны. Но почему суверенная Беларусь продолжает отмечать эту дату как праздник с циничным в данном случае названием «День защитника Отечества»?

На этом «белорусскую» часть можно и закончить, хотя вопросы о происхождении праздника с такой датой актуальны и для России. Еще с советских времен считается, что 23 февраля – день образования РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии). По одной из версий, ее доблестные отряды якобы дали бой немцам и остановили их под Псковом и Нарвой. Разумеется, это миф (см. выше): к этому времени формирование таких отрядов еще только начиналось.

Впервые о 23 февраля применительно к РККА было заявлено только в 1922 году. Председатель Реввоенсовета Троцкий устроил в этот день военный парад на Красной площади и в своей пламенной речи объявил о четвертой годовщине Красной Армии, приуроченной к публикации ленинского Декрета о ее создании.

Но и здесь факты не сходятся. Декрет об организации РККА был принят на заседании Совнаркома 15 января (28-го по новому стилю) 1918 года. Спустя два дня, 19 января он был опубликован.

Как видите, даты ну никак не совпадают. Тем не менее, год спустя Троцкий настойчиво повторяет: декрет об организации Красной армии Совнарком издал именно 23 февраля 1918 года, и эту дату необходимо отмечать как праздник. Собственно, с тех пор так и повелось.

Осталось только разобраться, чем «организатора» РККА Льва Давыдовича не устраивало 15 или 19 января, либо еще какая-то дата, к примеру, 21 февраля, когда в Петрограде был открыт первый пункт по вербовке добровольцев в Красную армию? Зачем ему понадобилось именно 23-е?

И здесь есть весьма логичная версия, если внимательно посмотреть на другие забытые даты российской истории. Если вспомнить, именно 23 февраля 1917 года является днем начала Февральской буржуазной революции, в ходе которой в России была свергнута монархия и власть перешла к Временному правительству.

В тех событиях «пламенные» революционеры-большевики играли не самую заметную роль, и, наверное, им это было обидно. Однако и после Октябрьского переворота многие демократически настроенные российские граждане все еще продолжали отмечать именно 23 февраля как революционный праздник. А поскольку грубо отменить или запретить недавнюю демократическую дату было как-то неловко, нашелся более хитрый ход: на место «неправильного» праздника был назначен «правильный»: с 1922 года 23 февраля стал днем образования Красной Армии, «победившей» немцев под Псковом и Нарвой и т.д.

А теперь еще минутку. Кто-то скажет, что автор здесь с датами сам слегка запутался, потому что начало Февральской революции приходится на 23 февраля 1917 года по старому стилю, а в 1922 году календарь в России уже был новым. Все правильно, и по новому стилю эта дата приходилась (внимание!)… на 8 марта. Однако с ней к тому времени уже разобрались аналогичным образом: в 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции 8 марта было решено праздновать как Международный женский день.

Истоки этого праздника также довольно расплывчаты: упоминается забастовка текстильщиц в Нью-Йорке в 1857 году, женские выступления в Петербурге под лозунгом «Хлеба и мира!» в ходе той же февральской революции и т.п. В любом случае, на мой взгляд, нет ничего случайного в том, что день Советской Армии и 8 марта разделяют ровно 13 дней. Не зря иногда шутят, что это один и тот же праздник, только по «старому» и «новому» стилям.

С праздником Февральской буржуазно-демократической революции, дорогие женщины и мужчины!