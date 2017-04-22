А нет ли у Лукашенко других родственников?

Зацепило! Глядя, как глава государства печется о своем сыне Коле, переписывая под него программы и меняя начало школьных уроков, хотелось бы поинтересоваться у президента: а нет ли у него еще каких родственников?

Например, дядюшки-пенсионера, который всю жизнь отработал на государство, а теперь получает крохи, на которые невозможно прокормиться?

Или, например, многодетной племянницы, которая много лет воспитывала детей, а сейчас не знает, где взять трудового стажа, чтобы получать даже эти крохи?

Или, скажем, какой-нибудь родственницы, которая убила свои годы на убыточном предприятии и по итогу получает зарплату штанами или колбасой?

Или родственника-бизнесмена? Не того, что строит по всей стране гостиницы и торговые центры, а который возит в сумках шмотки из соседних стран?

Или, на худой конец, какого-нибудь пятиюродного брата, уволенного с предприятия по причине отсутствия денег и не имеющего возможности найти новую работу, зато вынужденного платить налог на тунеядство?

Потому как, если посмотреть на те инициативы, которые предлагает президент, Коля — это единственная связь правителя с реальным миром. А жаль.

Ему бы родственников побольше — вот бы зажили тогда!