В Могилеве на памятнике Ленину написали: «Убийца миллионов людей»
А сам монумент забросали стеклянными банками с краской.
Инцидент произошел в Могилеве в ночь с 21 на 22 апреля. Как стало известно из публикации в группе «Могилев real» «Вконтакте», неизвестные облили памятник Ленину красной краской и сделали надпись «Убийца миллионов людей».
Памятник расположен возле Дома культуры завода имени Кирова.
Фото Могилев real
К 12 часам сегодняшнего дня памятник покрасили.
Напомним, ранее памятник Ленину облили краской в Бресте.
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