В Могилеве на памятнике Ленину написали: «Убийца миллионов людей»

А сам монумент забросали стеклянными банками с краской.

Инцидент произошел в Могилеве в ночь с 21 на 22 апреля. Как стало известно из публикации в группе «Могилев real» «Вконтакте», неизвестные облили памятник Ленину красной краской и сделали надпись «Убийца миллионов людей».

Памятник расположен возле Дома культуры завода имени Кирова.

Фото Могилев real

К 12 часам сегодняшнего дня памятник покрасили.

Напомним, ранее памятник Ленину облили краской в Бресте.