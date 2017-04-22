Фотофакт: Лукашенко бетонирует пол, Кочанова красит трубы

Президент и чиновники потрудились на субботнике.

22 апреля во время республиканского субботника Александр Лукашенко отправился на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, который возводится на проспекте Победителей в Минске.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства в составе бригады выполняет работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии.

А в это время глава его администрации Наталья Кочанова и сотрудники аппарата Администрации Президента трудились на реконструкции стадиона «Динамо».

Как передает агентство «Минск-Новости», бригада Кочановой красила металлические трубы в красный цвет.

Правда, почему-то без каски. Хотя утверждается, что «перед началом работ трудовая бригада аппарата Администрации Президента прошла инструктаж по технике безопасности, затем все получили каски и перчатки».

Впрочем, как видно на фото, глава государства тоже не стал беречь голову.