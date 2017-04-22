МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы из-за нарушения границы воздушным судном

Литовское воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси. Белорусская сторона потребовала разъяснений.

Нарушение границы со стороны Литовской Республики было зафиксировано 19 апреля 2017 г. в 13 часов 40 минут.

«Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13 часов 43 минуты, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны», — говорит в сообщении пресс-службы белорусского МИДа.

22 апреля в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Посол Литовской Республики в Республике Беларусь Андрюс Пулокас. Ему была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном.

Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента.