Где больше нитратов — в белорусских или импортных овощах и фруктах?

«Не ешь эту гадость, — на днях знакомая с силой выхватила из моих рук большое наливное яблоко. — Оно же пластмассовое!» Предложила сухой и сморщенный, а местами уже подгнивший прошлогодний фрукт из бабушкиного сада. И вдребезги попыталась разбить все мои аргументы в защиту более презентабельного лакомства: мол, этот продукт под завязку напичкан нитратами, и точка!

Мнения, что овощи и фрукты щедро сдабривают химикатами у нас и за границей, слышу часто. Но все-таки решаюсь проверить: миф это или реальность? Корреспондент издания «СБ — Беларусь сегодня» проверила белорусские и импортные фрукты и овощи на нитраты.

Фото: Александр Кушнер, «СБ — Беларусь сегодня»

Фрукты как с картинки

Первым делом закупаюсь обыкновенной антоновкой. Яблоки беру с рук — уличная торговка заверяет, что вырастила их на своем огороде. Мол, год был урожайным, запас до сих пор распродает. Рассчитываемся: пенсионерка просит всего 1 рубль за килограмм. Красные яблоки, выращенные у нас, беру еще и в магазине. «Бребурн» весит столько же, но выходит чуть дороже — 1 рубль 64 копейки.

За заморскими фруктовыми деликатесами иду на минскую Комаровку. Правда, на сезонном рынке господствуют наши, родные продукты. Не сыскать даже польских яблок — главного их конкурента. Что уж о других странах-производителях говорить?!

— Какие иностранные? Деточка, к их яблокам ни одна муха не подлетит на пушечный выстрел! — казалось, продавец даже оскорбилась, услышав мой вопрос о происхождении плодов. Пришлось объяснять: это такой эксперимент, проверка яблок на нитраты. Правда, после этого дама сразу покраснела и заметно занервничала.

— У нас никакой химии нет! Но проверять ничего не дам. И не просите, — почти прокричала. Но все же указала путь-дорогу — на крытый рынок, к «дорогим» рядам.

От ценников и вправду глаза на лоб полезли — за кило французских плодов «амброзия» там просят 15 рублей — это почти в десять раз больше, чем стоимость нашего фрукта! Яблоко ровное и глянцевое — тут ничего не скажешь. Беру — яблочки как с картинки.

Для чистоты эксперимента покупаю не только элитные плоды, но и яблоки по средней цене — зеленые, красные. Так в моей корзинке очутился популярный сорт «ред принц» из западной страны-соседки за 1,99 рубля за кило. Наткнулась даже на «муцу» с наклейками — на каждом яблоке написано: «Из итальянских Альп». Удовольствие, кстати, недорогое — всего 1,69 рубля.

Фото: Александр Кушнер, «СБ — Беларусь сегодня»

И никакой «химии»

«Ну, сейчас как зашкалит!» — в предвкушении шокирующих результатов иду в лабораторию. Специалисты моют яблоки водой, досуха вытирают чистой тканью. Отрезают по четвертинке от каждого плода и так кромсают весь килограмм каждого вида. При этом вырезают и отбрасывают остаток семенного гнезда и плодоножку. Все на терке измельчается до кашицеобразного состояния, но для анализа из массы берется только 10 граммов.

— В пробу заливается 50 мл специального раствора, он экстрагирует нитраты из пробы. Все тщательно перемешиваем. Измеряем потенциал электродом. Делаем несколько математических манипуляций, и он переводится в мг/кг, — объясняет Елена Филькер, врач-лаборант токсикологической лаборатории санитарно-гигиенической лаборатории ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

Итог лично меня поразил: в пробах всех пяти видов яблок содержание нитратов ничтожно мало — менее 30 мг/кг. Определить точную цифру невозможно, так как содержание нитратов даже ниже чувствительности методики.

Фото: Александр Кушнер, «СБ — Беларусь сегодня»

Как мы ни старались, найти большого отличия между нашими и глянцевыми иностранными яблоками не удалось. К слову, предубеждение о «химических» фруктах сформировалось в наших головах еще в советские годы, когда удобрения использовали бездумно и в очень больших количествах. В те времена редко кто пользовался техникой, которая четко нормирует дозы химикатов. Сейчас фермерам и крупным производителям такое расточительство невыгодно. К тому же небезопасные для здоровья фрукты имеют ничтожные шансы попасть на точки санкционированной торговли из-за жесткого контроля продукции. Так зачем рисковать тем, что товар не попадет на прилавок?

Большие погрешности домашнего нитратомера

Устоявшиеся стереотипы ломать нелегко. Решаю проверить еще и овощи, которые закупила на ужин. В пакете наша столовая свекла, поздняя морковь и испанские кабачки. Начитавшись тематических статеек в интернете, ради эксперимента иду нелегальным путем. Цена новомодного чудо-прибора серьезная — от 200 рублей и выше. Беру его напрокат. На упаковке производители утверждают, что современный нитратомер мгновенно покажет количество вредных веществ в продуктах. Одно «но»: в инструкции черным по белому напечатано, что для официальных исследований устройство не предназначено.

Легким движением руки втыкаю небольшой штырь в кабачок. Прибор, который работает на двух батарейках, быстро выдает результат: содержание нитратов очень близко к допустимому порогу — 370 мг/кг из 400. Верить или нет?

В том же интернете, помимо хвалебных рекламных текстов про волшебные карманные измерители, оказывается, немало негативных обзоров. «Принцип действия таких приборов основан на измерении электропроводности продукта, которая зависит от общего количества солей и в силу этого позволяет судить об их концентрации. Это не только нитраты, но и любые другие соли, содержащиеся в плодах, — сульфаты, хлориды, карбонаты, фосфаты и так далее. Поэтому по общей концентрации солей делать вывод о содержании именно нитратов совершенно неправильно», — развеивают миф на одном из сайтов. Мой, как и многие другие нитратомеры, которые нам активно толкают в сети, получается, не что иное, как обычный развод наивного покупателя.

Специалисты предостерегают: домашний нитратомер может быть неточным. Прибор не делает объединенную пробу большого количества материала из разных плодов — значит, допускает большие погрешности.

Размер имеет значение

Бросаем модный хитроумный метод и возвращаемся к традиционному. В лаборатории проверяем овощи по той же схеме, что и яблоки.

— Нитратная норма для свеклы — 1400 мг/кг. Наши показатели очень низкие — всего 381 мг/кг. Морковь тоже можно есть без опаски — тут всего 108,5 мг/кг из допустимых 250 мг/кг. Кабачок с концентрацией нитратов в 133 мг/кг тоже абсолютно в этом плане идеален — вот каков правдивый показатель, — специалист озвучивает неожиданные для меня результаты.

Фото: Александр Кушнер, «СБ — Беларусь сегодня»

В общем, дожидаться летних даров природы нынче буду с уверенностью: наша «садавіна-агародніна» в полном порядке.

Интересно знать, что азот, наряду с фосфором, калием и другими незаменимыми элементами, составляет основу питания растений. Без азота невозможен синтез белков, а следовательно, и жизнь. Поглощается он лишь в виде легкорастворимых азотистых и аммиачных солей, которыми являются нитраты. В растениях нитраты превращаются в белковые и другие органические соединения, проходя промежуточные стадии восстановления до нитратов и аммиака. Так что наличие нитратов — явление закономерное.

Накопление нитратов зависит от многих причин: от биологических особенностей самих растений и их сортов, их возраста, режима минерального питания, факторов окружающей среды — температуры, влажности воздуха, освещения. Бывает, нитратов поступает больше, чем растение может превратить в органические соединения, они начинают накапливаться в стеблях, черешках, листьях, клубнях и корнеплодах. Если мы их потребляем, в организм попадает слишком много нитратов, нарушается нормальное дыхание клеток и тканей организма. В результате накапливается молочная кислота, холестерин, развиваются симптомы недостатка кислорода — гипоксии.

Нитраты также способны отравлять организм, снижать содержание витаминов в пище. Если ими злоупотребить, может уменьшиться количество йода — это приведет к увеличению щитовидной железы. Нитраты — одни из предшественников нитрозосоединений, которые способны привести к развитию онкологических заболеваний, в частности рака желудка.

Кстати, хозяйкам можно на глаз определять хорошие продукты. Вот несколько советов. Первое — не покупайте овощи и фрукты слишком большого, неестественного размера. Ни в коем случае не берите вялые, сухие, лишенные влаги продукты. Отдавайте предпочтение плодам, что издают естественный аромат. Что еще очень важно — надо тщательно мыть их в проточной воде.

Справка

Нитраты — это соли азотной кислоты. Их используют как удобрение для развития растений. При передозировке овощи накапливают их в количествах, опасных для здоровья. Особенно чувствительны к нитратам дети грудного и раннего возраста.