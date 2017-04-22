Охраннику магазина передали потерянную банковскую карту, а он оплатил ей покупки на Aliexpress

Минчанка обнаружила, что с её банковской платежной карточки, которую она потеряла в магазине, произошло хищение денежных средств, и написала заявление в милицию.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, женщина совершала покупки в магазине по улице Связистов в г.Минске. Рассчитавшись своей банковской карточкой, не заметила, что уронила ее возле кассы и ушла домой. Обнаружив на следующий день пропажу, женщина обратилась к сотрудникам магазина. Карточка действительно была утеряна в магазине и, после удостоверения личности, была возвращена законной владелице, только на балансе не хватало более 300 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что хищение денежных средств с банковской карточки совершил охранник магазина, которому передали карточку на хранение. Денежные средства были списаны с нее при оплате товаров на сайте «Aliexpress», так как при оформлении там покупки не требуется ввод PIN-кода и достаточно данных, которые имеются на лицевой стороне карты, которые охранник магазина благополучно и переписал.

Действия мужчины квалифицируются по ч.1 ст. 212 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (Хищение путем использования компьютерной техники). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3-х лет.