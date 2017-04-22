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Комментарии
22.04.2017
Светлана Метёлкина
«Рубин во мгле»: Как подписали послание Лукашенко на ТВ

Весь день Байнет пестрел новостями по итогам послания Лукашенко, которые я по роду деятельности вынуждена не только читать, но еще и комментировать.

Уставшая, вечером прилегла на кровать, чтобы дать мозгам отдохнуть перед телевизором под какой-нибудь незамысловатый фильм.

И вот, что меня ожидало на экране.

По ОНТ у меня появился... «Рубин во мгле» (по крайней мере, так значилось в сетке телепередач).

На Беларусь 1 — все то же лицо и подпись «Я знаю твои секреты».

Именно это лицо позже на телеканале ОНТ рассказало «Что? Где? Когда? в Беларуси».

«Мир» пообещал мне «Любовь с оружием».

А СТВ показал «Цену цивилизации».

Сразу вспомнилась ноябрьская пресс-конференция Александра Лукашенко для российских СМИ на телеканале «Мир», которая в сетке передач была подписана очень лаконично и точно — «Немного не в себе».

 
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