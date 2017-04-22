Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Могилеве на памятнике Ленину написали: «Убийца миллионов людей»
Фотофакт: Лукашенко бетонирует пол, Кочанова красит трубы
МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы из-за нарушения границы воздушным судном
Где больше нитратов — в белорусских или импортных овощах и фруктах?
Охраннику магазина передали потерянную банковскую карту, а он оплатил ей покупки на Aliexpress
С медиков — до 7 рублей, с учителей — до 10. Какие суммы собирали на субботник
Лукашенко хочет подарить детям час сна: за и против
Виктор Шендерович: Разочарование в борьбе с коррупцией — так это теперь называется
Жертвами беспорядков в Каракасе стали 12 человек
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коля Лукашенко пожаловался отцу на школу
Послание Лукашенко-2017: «Европейцы, одумайтесь! Мы дорого за это не попросим»
Глубокая аналитика от президента. В одной картинке
Как своим выступлением глава государства разочаровал депутатов и ученых
Лица и эмоции: Лукашенко говорит – чиновники слушают. 20 невеселых картинок
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
О задержании «шишки» Белкоопсоюза: «Кто на этом посту не стал миллионером, тот, можно сказать, плохо сработал»
Репортер пытается спасти ребенка, пострадавшего от взрыва в Алеппо
Реплика: «Бизнесу нужны пряники»
Из чего же сделаны наши чиновники?
«Можа, калі б амапаўцам ладзілі экскурсію ў Курапацкі лес, то ня білі б людзей на вуліцах»
Минчанка, которая родила двойню в 54: «Ни разу не пожалела, но никому не посоветую»
Макаревич получил письмо от «фрау»
Класковский: «Населению можно будет впарить тезис, что все опять тип-топ»
Канадзкі экспэрт па Беларусі: Лукашэнка — не дыктатар
Борис Акунин: «К оккупантам я отношусь плохо, а к жителям очень хорошо»
Психотерапевт: Самоубийц больше, чем жертв пожаров и ДТП вместе
Каким Лукашенко не показывают в Беларуси
Белорусы впечатлены: «Очевидна потеря связи с реальностью»
«Арбузов не заслужил такого: вместо того, чтобы передать бизнес детям, принимать от них передачи»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Российские СМИ: В Беларуси выпустили монету с призывом резать русских оккупантов
Фреска с Путиным в аду. Фотофакт
7 мест на земле, где весна уже действительно наступила
Балти на море
Британский журналист нашел самое безобразное здание в Минске
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Общество
22.04.2017
FINANCE.TUT.BY
С медиков — до 7 рублей, с учителей — до 10. Какие суммы собирали на субботник

В Беларуси сегодня проходит республиканский субботник. Государственные и частные компании благоустраивают территории, перечисляют деньги или делают и то, и другое сразу — на добровольной основе.

FINANCE.TUT.BY поинтересовался у читателей, какую сумму работодатель попросил их пожертвовать на субботник.

Во сколько субботник обошелся в медицине и образовании

Марина, медсестра в Могилеве, за субботник «рассчиталась» 7 рублями. Андрея, который работает в одном из диспансеров Бреста, попросили сдать 5 рублей: «Все по желанию выплачивается. Но вы же понимаете, какое это желание, — иронизирует мужчина. — Если отказываешься, то высчитывают эту сумму из зарплаты. Отрабатывать потом все равно надо, только на это уже могут закрыть глаза, если отмазку хорошую придумаешь. Но начальство „искренне желает“ видеть нас на субботнике».

В сфере образования — «расценки» от 3 до 10 рублей. У Виктории из молодеченской школы вычтут из зарплаты около 2 рублей. «И 2 рубля на фонд мира», — добавляет девушка. Учительница Татьяна из Минска заплатила 3 рубля. Муж Вероники из Витебска в детском саду подрабатывает на полставки электриком. Субботник тоже обойдется ему в 3 рубля. А Яна, которая работает в школе в Лошице, сдала 5 рублей — и ей еще предстоит пойти на субботник.

— На прошлой неделе попросили выйти в рабочее время, чтобы вскопать землю под клумбы, — рассказывает Алеся, воспитательница в детском саду в столице. — Я человек новый в коллективе, но, судя по всему, копать воспитателям приходится постоянно. Свое я отработала, а потом спросила, было ли это в счет субботника. Нет! А на этой неделе сказали сдать по 5 рублей.

Воспитательница Галина, которая работает во Фрунзенском районе Минска, тоже пожертвовала 5 рублей. «У всех обязательная отработка, освобождены только инвалиды и беременные. Я как инвалид 3 группы могу не отрабатывать, но от пожертвования это не освобождает», — уточняет Галина.

В счет субботника Елена из Брестской области перечислит больше: помощники воспитателя сдают по 8 рублей, воспитатели — 10 рублей. В субботу они будут приводить в порядок территорию. «У мужа, например, в воинской части высчитывали по 5 рублей. А нам смысл возмущаться? С зарплаты высчитают, и все», — говорит Елена.

Фото предоставлено пресс-службой «МТЗ-Холдинг»

Сколько просят за субботник на предприятиях, в армии и исправительной колонии

Павла, который работает на ОАО «Белэнеогоремналадка» в Минске, попросили написать заявление: «Прошу удержать в счет проведения республиканского субботника 2 рубля 60 копеек».

—  Другие подразделения перечисляют по 10 рублей, — добавляет Павел. —  При этом сам субботник мы отработали в течение недели: по несколько человек от подразделения подметали улицу.

Конструктор «Гомельмаша» Александр отдаст 1 рубль 5 копеек, а сотрудник «Белоруснефти» Виталий из Речицы заплатит 12 рублей. Павел, который работает в «Минскэнерго», 5 рублей сдаст в счет на городского субботника в Жодино, а в субботу выходит за республиканский субботник.

У Олега, электрика на БелЖД, вычтут 2,5 рубля из зарплаты на субботник: «Списки были на все цеха». Инженер «Белтелекома» Екатерина считает, что «легко отделалась»: сдает 2 рубля.

— У нас деньги собирают добровольно, но отказаться нельзя. «Рекомендованная» сумма — 5 рублей, — рассказывает минчанин Сергей, сотрудник IT-отдела компании из финансово-банковской сферы. — От присутствия на субботнике еле отбился. У нас ставили задачу что-нибудь сделать на территории: мусор убрать, шланги пожарные перемотать и прочую мелочевку в таком духе. Заниматься этим можно было не именно в субботу, а в любой день в нерабочее время.

Собирают деньги и в вооруженных силах: командир взвода Андрей расписался в передаче 7 рублей 70 копеек.

А Анну, которая работает в областной исправительной колонии, попросили перечислить за субботник 30 рублей. При этом работать в субботник выйдут только военнообязанные сотрудники учреждения.

Деньги, которые в этом году заработают во время субботника, направят на реконструкцию, реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей, сообщает БЕЛТА. Кроме того, вырученные средства пойдут на укрепление материально-технической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, а также на создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. 

Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:5)
Главное
Послание Лукашенко в четырех словах
Реакция Байнета: «Старые песни о главном. Часть 23»
Лукашенко хочет, чтобы Беларусь была похожа на Кубу или Северную Корею?
Главный месседж выступления президента в Овальном зале
Как публично обругать руководителей ЕС, а затем предложить им дружбу
Миллиардер-белорус пополнил свою коллекцию блондинок копией Умы Турман
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY