Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Могилеве на памятнике Ленину написали: «Убийца миллионов людей»
Фотофакт: Лукашенко бетонирует пол, Кочанова красит трубы
МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы из-за нарушения границы воздушным судном
Где больше нитратов — в белорусских или импортных овощах и фруктах?
Охраннику магазина передали потерянную банковскую карту, а он оплатил ей покупки на Aliexpress
С медиков — до 7 рублей, с учителей — до 10. Какие суммы собирали на субботник
Лукашенко хочет подарить детям час сна: за и против
Виктор Шендерович: Разочарование в борьбе с коррупцией — так это теперь называется
Жертвами беспорядков в Каракасе стали 12 человек
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коля Лукашенко пожаловался отцу на школу
Послание Лукашенко-2017: «Европейцы, одумайтесь! Мы дорого за это не попросим»
Глубокая аналитика от президента. В одной картинке
Как своим выступлением глава государства разочаровал депутатов и ученых
Лица и эмоции: Лукашенко говорит – чиновники слушают. 20 невеселых картинок
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
О задержании «шишки» Белкоопсоюза: «Кто на этом посту не стал миллионером, тот, можно сказать, плохо сработал»
Репортер пытается спасти ребенка, пострадавшего от взрыва в Алеппо
Реплика: «Бизнесу нужны пряники»
Из чего же сделаны наши чиновники?
«Можа, калі б амапаўцам ладзілі экскурсію ў Курапацкі лес, то ня білі б людзей на вуліцах»
Минчанка, которая родила двойню в 54: «Ни разу не пожалела, но никому не посоветую»
Макаревич получил письмо от «фрау»
Класковский: «Населению можно будет впарить тезис, что все опять тип-топ»
Канадзкі экспэрт па Беларусі: Лукашэнка — не дыктатар
Борис Акунин: «К оккупантам я отношусь плохо, а к жителям очень хорошо»
Психотерапевт: Самоубийц больше, чем жертв пожаров и ДТП вместе
Каким Лукашенко не показывают в Беларуси
Белорусы впечатлены: «Очевидна потеря связи с реальностью»
«Арбузов не заслужил такого: вместо того, чтобы передать бизнес детям, принимать от них передачи»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Российские СМИ: В Беларуси выпустили монету с призывом резать русских оккупантов
Фреска с Путиным в аду. Фотофакт
7 мест на земле, где весна уже действительно наступила
Балти на море
Британский журналист нашел самое безобразное здание в Минске
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Общество
22.04.2017
Мария Владимирова, Завтра твоей страны
Лукашенко хочет подарить детям час сна: за и против

Обращаясь с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко распорядился начинать учебу в школе с девяти часов утра. Перестанут ли дети болеть и спать на первом уроке?

Президент привел пример из собственной жизни. По словам главы государства, его сын Николай признался, что на первом уроке все одноклассники спят, и он – не исключение.

— Безобразие в школе! В элементарных вещах. Почему болеют дети? Вот причина. А мы все руки потираем и говорим, что все хорошо, — заявил Александр Лукашенко.

— С 9 часов надо начинать учебу! И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Час утром ребенку поспать — это что стоит! — цитирует Лукашенко TUT.BY.

Учительница: Дети, которые занимаются во вторую смену, будут ночью возвращаться домой?

Учительница гимназии Анна Северинец полагает, что нововведение обрадует школьников и родителей, у которых подходящий график.

Педагог отмечает, что на первом уроке большинство детей вялые, тихие, не сильно активные, хотя и не спят — по крайней мере, на ее уроках. Но будет ли новый график работы школ удобен для тех родителей, у которых рабочий день начинается в восемь утра, задается вопросом учительница.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:9)
Главное
Послание Лукашенко в четырех словах
Реакция Байнета: «Старые песни о главном. Часть 23»
Лукашенко хочет, чтобы Беларусь была похожа на Кубу или Северную Корею?
Главный месседж выступления президента в Овальном зале
Как публично обругать руководителей ЕС, а затем предложить им дружбу
Миллиардер-белорус пополнил свою коллекцию блондинок копией Умы Турман
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY