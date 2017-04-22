Лукашенко хочет подарить детям час сна: за и против

Обращаясь с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко распорядился начинать учебу в школе с девяти часов утра. Перестанут ли дети болеть и спать на первом уроке?

Президент привел пример из собственной жизни. По словам главы государства, его сын Николай признался, что на первом уроке все одноклассники спят, и он – не исключение.

— Безобразие в школе! В элементарных вещах. Почему болеют дети? Вот причина. А мы все руки потираем и говорим, что все хорошо, — заявил Александр Лукашенко.

— С 9 часов надо начинать учебу! И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Час утром ребенку поспать — это что стоит! — цитирует Лукашенко TUT.BY.

Учительница: Дети, которые занимаются во вторую смену, будут ночью возвращаться домой?

Учительница гимназии Анна Северинец полагает, что нововведение обрадует школьников и родителей, у которых подходящий график.

Педагог отмечает, что на первом уроке большинство детей вялые, тихие, не сильно активные, хотя и не спят — по крайней мере, на ее уроках. Но будет ли новый график работы школ удобен для тех родителей, у которых рабочий день начинается в восемь утра, задается вопросом учительница.

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