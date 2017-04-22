Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Могилеве на памятнике Ленину написали: «Убийца миллионов людей»
Фотофакт: Лукашенко бетонирует пол, Кочанова красит трубы
МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы из-за нарушения границы воздушным судном
Где больше нитратов — в белорусских или импортных овощах и фруктах?
Охраннику магазина передали потерянную банковскую карту, а он оплатил ей покупки на Aliexpress
С медиков — до 7 рублей, с учителей — до 10. Какие суммы собирали на субботник
Лукашенко хочет подарить детям час сна: за и против
Виктор Шендерович: Разочарование в борьбе с коррупцией — так это теперь называется
Жертвами беспорядков в Каракасе стали 12 человек
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коля Лукашенко пожаловался отцу на школу
Послание Лукашенко-2017: «Европейцы, одумайтесь! Мы дорого за это не попросим»
Глубокая аналитика от президента. В одной картинке
Как своим выступлением глава государства разочаровал депутатов и ученых
Лица и эмоции: Лукашенко говорит – чиновники слушают. 20 невеселых картинок
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
О задержании «шишки» Белкоопсоюза: «Кто на этом посту не стал миллионером, тот, можно сказать, плохо сработал»
Репортер пытается спасти ребенка, пострадавшего от взрыва в Алеппо
Реплика: «Бизнесу нужны пряники»
Из чего же сделаны наши чиновники?
«Можа, калі б амапаўцам ладзілі экскурсію ў Курапацкі лес, то ня білі б людзей на вуліцах»
Минчанка, которая родила двойню в 54: «Ни разу не пожалела, но никому не посоветую»
Макаревич получил письмо от «фрау»
Класковский: «Населению можно будет впарить тезис, что все опять тип-топ»
Канадзкі экспэрт па Беларусі: Лукашэнка — не дыктатар
Борис Акунин: «К оккупантам я отношусь плохо, а к жителям очень хорошо»
Психотерапевт: Самоубийц больше, чем жертв пожаров и ДТП вместе
Каким Лукашенко не показывают в Беларуси
Белорусы впечатлены: «Очевидна потеря связи с реальностью»
«Арбузов не заслужил такого: вместо того, чтобы передать бизнес детям, принимать от них передачи»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Российские СМИ: В Беларуси выпустили монету с призывом резать русских оккупантов
Фреска с Путиным в аду. Фотофакт
7 мест на земле, где весна уже действительно наступила
Балти на море
Британский журналист нашел самое безобразное здание в Минске
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Комментарии
22.04.2017
Виктор Шендерович, Эхо Москвы
Виктор Шендерович: Разочарование в борьбе с коррупцией — так это теперь называется

Типовая история новейшей путинской России.

Искусство заголовка в «Афише»: «ИСТОРИЯ ДЕВУШКИ, РАЗОЧАРОВАВШЕЙСЯ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И УЕХАВШЕЙ В НЬЮ-ЙОРК».

Прям такое ощущение, что от Навального уволилась со скандалом! Прям заинтриговали. Ну, я прочитал статью…

Нет, не от Навального.

Ушла она из Следственного комитета, о нравах в котором отзывается с прямой неприязнью. «Насмотревшись на коррупцию и плохую работу следователей, — рассказывает Оксана Корзун, — попав в митинговое движение 2010-х и поработав наблюдателем на выборах, я решила сделать борьбу с коррупцией своей профессией. Так в моей жизни появилась Transparency International».

Оксана делала антикоррупционные расследования, «но виновных не сажали, и жертвам мы помочь не могли».

Шло время.

«Расти дальше в антикоррупционных расследованиях могло стать потенциально опасным для меня и моей семьи. К тому времени Transparency стала иностранным агентом, возникло ощущение страха и упадка, на других антикоррупционеров заводили дела, а я раз в неделю обыскивала свой собственный дом, чтобы выкинуть все, что могло потенциально заинтересовать при обыске…».

Обыскивать свой собственный дом на своей собственной родине бывшей сотруднице Следственного комитета надоело, и Оксана, от греха подальше, переехала вместе со своим мужем-бизнесменом в США: «нам обоим нравилась эта страна, он также достиг своего потолка в России…».

Совершенно, согласитесь, типовая история новейшей путинской России. Вокруг меня, в одном только фейсбучном кругу, десятки уехавших или просто сбежавших от всего этого в последние годы…

Разочарование в борьбе с коррупцией — так это теперь называется, оказывается.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.5 (оценок:16)
Главное
Послание Лукашенко в четырех словах
Реакция Байнета: «Старые песни о главном. Часть 23»
Лукашенко хочет, чтобы Беларусь была похожа на Кубу или Северную Корею?
Главный месседж выступления президента в Овальном зале
Как публично обругать руководителей ЕС, а затем предложить им дружбу
Миллиардер-белорус пополнил свою коллекцию блондинок копией Умы Турман
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY