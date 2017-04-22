Виктор Шендерович: Разочарование в борьбе с коррупцией — так это теперь называется

Типовая история новейшей путинской России.

Искусство заголовка в «Афише»: «ИСТОРИЯ ДЕВУШКИ, РАЗОЧАРОВАВШЕЙСЯ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И УЕХАВШЕЙ В НЬЮ-ЙОРК».

Прям такое ощущение, что от Навального уволилась со скандалом! Прям заинтриговали. Ну, я прочитал статью…

Нет, не от Навального.

Ушла она из Следственного комитета, о нравах в котором отзывается с прямой неприязнью. «Насмотревшись на коррупцию и плохую работу следователей, — рассказывает Оксана Корзун, — попав в митинговое движение 2010-х и поработав наблюдателем на выборах, я решила сделать борьбу с коррупцией своей профессией. Так в моей жизни появилась Transparency International».

Оксана делала антикоррупционные расследования, «но виновных не сажали, и жертвам мы помочь не могли».

Шло время.

«Расти дальше в антикоррупционных расследованиях могло стать потенциально опасным для меня и моей семьи. К тому времени Transparency стала иностранным агентом, возникло ощущение страха и упадка, на других антикоррупционеров заводили дела, а я раз в неделю обыскивала свой собственный дом, чтобы выкинуть все, что могло потенциально заинтересовать при обыске…».

Обыскивать свой собственный дом на своей собственной родине бывшей сотруднице Следственного комитета надоело, и Оксана, от греха подальше, переехала вместе со своим мужем-бизнесменом в США: «нам обоим нравилась эта страна, он также достиг своего потолка в России…».

Совершенно, согласитесь, типовая история новейшей путинской России. Вокруг меня, в одном только фейсбучном кругу, десятки уехавших или просто сбежавших от всего этого в последние годы…

Разочарование в борьбе с коррупцией — так это теперь называется, оказывается.