Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук рассуждает и сказанном Лукашенко в послании и ситуации, в которой оказалась страна.

«Лукашенко послал Беларусь искать счастья в старой глубокой колее.

Лукашенко образца 2017-го года = Лукашенко-1994 минус 22 года

Очередное послание А. Лукашенко имело убаюкивающий эффект. Банально, избито, скучно и безнадёжно.

Без надежды на то, чтобы зажечь искры в глазах белорусов.

Без надежды на реальные перемены.

Без надежды на то, что власти, наконец, выучат ошибки, которые она делала более 20 лет.

Послание Лукашенко в четырех словах

«Мы находимся около опасной черты. Если мы не сделаем шаг вперёд, то боюсь сказать, что будет» — сказал А. Лукашенко. Мрачно от того, что белорусские власти у этой самой опасной черты свили гнездо и начали его обустраивать. Распорядители чужого (политики и чиновники) топчутся на месте, боясь сказать главе страны горькую правду. Мы уже перешли опасную черту. Белорусская экономика уже давно в рецессии. Белорусские производители уже забыли, как пахнет чистая прибыль (если без бюджетных денег).

А. Лукашенко приказал сделать шаг вперёд, но не указал, где этот самый перед находится. Его Послание – это сплошной назад. Он в очередной раз показал глубоко укоренившиеся заблуждения и мифы о природе законов экономики и правилах функционирования рынков.

Чиновники наверняка прочитают Послание так: «Работаем по-старому. Рулим экономикой. Заправляем инвестициями. Только нужно делать вид, что прилагаем ещё больше усилий».

Сколько бы А. Лукашенко ни говорил о модернизации, о необходимости смотреть в будущее и адаптировать лучший мировой опыт, его всё равно тянет в неблагополучное советское прошлое. Вот тому убедительные подтверждения.

Первое. А. Лукашенко против свободных цен. «Контролировать цены должны все, чтобы не допустить их необоснованного роста», — заявил он. Большой привет МАРТу с его робкими попытками освободить цены от административного произвола. Ручное регулирование цен – это вмешательство в сердце экономических процессов. Без свободных цен нет быстрой, адекватной реакции на изменения спроса и предложения. Цены в малой открытой экономике должны быть свободными. Иначе экономика увеличивает число инвестиционных и производственных ошибок. А. Лукашенко не видит взаимосвязи между свободной цен и количеством ошибок, объёмом замороженного, омертвленного капитала. Понимать суть категории «цена» для экономической политики так же критически важно, как для математика таблицу умножения или для врача знание строения человека. Глава страны продолжает отрицать этот базовый закон экономики. Что ещё хуже, он продолжает настаивать на своём неведении, считая, что в данном случае 2 х 2 = 7.

Лукашенко хочет, чтобы Беларусь была похожа на Кубу или Северную Корею?

Второе. А. Лукашенко против банкротства убыточных, неплатёжеспособных предприятий. «Допустим, какое-то предприятие, к примеру в Орше инструментальный завод. Это предприятие в сложном положении. Но нам что, продукция этого завода не нужна в Беларуси? Да она всегда будет нужна. Встает вопрос: почему работает плохо предприятие? Ответ простой: потому что мы им никогда не занимались. Оно же не в Минске, а там, на окраине, там же не наши люди живут. Так? И что предлагается? Говорят, а что, давайте объявим банкротами и завтра закроем».

Сотни государственных предприятий более 15 лет получают государственную поддержку. Они стали коммерческими иждивенцами на шее налогоплательщиков. Они превращают народные деньги в хлам, но А. Лукашенко против того, чтобы прекратить этот процесс и дать шанс инвесторам сделать на их базе что-то прибыльное. Он продолжает верить в то, что управлением такого рода предприятий должно заниматься государство: «Если мы этим займемся централизованно, не будем откаты, взятки брать, то люди, умеющие делать этот нужный для страны товар, нам его произведут». Почему-то централизованно с треском провалена модернизация цементной отрасли, сельского хозяйства, стекольной, деревообрабатывающей, лёгкой промышленности, станкостроения, электроники и т.д. Нет анализа сокрушительных последствий для белорусской экономики такого рода централизованных программ. В них «утопили» десятки миллиардов долларов налогоплательщиков.

А. Лукашенко предлагает продолжать топить наше с вами будущее. Это третье подтверждение того, что президент образца 2017-го года по подходам к экономической политике оказался почти точной копией себя образца 1994-го года.

Четвертое подтверждение. А. Лукашенко опять намерен завести мотор экономики путем строительства. На этот раз речь идёт об арендном жилье. И это в ситуации сдувания пузыря на рынке недвижимости, серьёзных перекосов спроса и предложения. Вмешиваться в рынок жилья очередной госпрограммой – это риск дальнейшего омертвления капитала. Строительное лобби явно держит руку на пульсе президента.

Пятое подтверждение – отношение к госслужбе. «Государственная служба должна быть равна военной»- утверждает президент. Военную службу он считает привлекательной? При этом он приказывает привлечь на госслужбу талантливых, творческих, ответственных и трудоспособных людей. Неужели он думает, что в армии концентрация именно таких кадров? Неужели творчество, высокий профессионализм должны быть в сапогах, в казарме и жить строго по уставу? Вместо качественной системы госуправления мы получим солдафонство, и остатки профессионалов, технократов будут вытеснены из системы управления под давлением беспринципных, берущих на себя любые обязательства ефрейторов и прапорщиков.

Шестое подтверждение. Жуткое непонимание сути либеральной частной экономики. «Наше государство не может конкурировать с гигантами в этом либерализме. Я еще совсем сопливым президентом говорил о том, что у нас нет денег рисковать и идти на какие-то реформы. А вдруг провалимся?» Глава государства продолжает считать, что Беларусь не провалилась. А ведь провал очевиден. Мы – среди мировых лидеров по инфляции и обесценению национальной валюты. Мы в разы отстаём по производительности труда, энергоэффективности и технологичности. Белорусская экономика третий год подряд в рецессии, а А. Лукашенко всё ещё задаёт себе вопрос: «А что, если провалимся?» Провалились уже, Александр Григорьевич. Глубоко сели на дно и продолжает зарываться. Это видно невооружённым глазом по тому, как живут люди, сколько они зарабатывают и какие планы строят на будущее. Нынешний провал – это прямое следствие отказа от раскрепощения экономики, её либерализации и создания институтов честной открытой конкуренции. Экономика зашлакована отходами государственных программ, а глава страны продолжает пугать нас либерализмом, суть и смысл которого он продолжает черпать из учебников по политэкономии социализма 1977 года выпуска.

Для А. Лукашенко рак пока на горе не свистнул, кризис не наступил, гром не грянул. Значит, мы обречены на старую, глубокую колею, которая с каждым годом становится всё менее пригодная для быстрого устойчивого экономического роста. А люди? А люди едут на дачи и огороды, уезжают за границу, переводят свои капиталы в более безопасные места. Другие по привычке и инерции ходят на заводы и фабрики, получают невысокую зарплату, пока регулярно. Они тоже ждут некого большого кризиса. Вот так мы проживет очередной год».