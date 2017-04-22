Фотожабы: «А еще говорят, что при Лукашенко режима нет»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Послание Лукашенко в четырех словах
Симпатичная девушка в погонах развела белорусов на $ 400 тысяч
«Его задержали при вылете в США, но отпустили». Подробности кражи 270 тыс. долларов в МВД
На выходных холодно и мокрый снег
Навальный показал, как выглядит дом миллиардера Усманова, и рассказал, почему тот лжет
Кремлевские СМИ строят «свиньей»
Навального на ютьюбе назвали Гитлером
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«Ты приезжаешь посмотреть на мои реакторы, но ты делаешь это без уважения»
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