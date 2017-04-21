Фотофакт: Памятник Ленину в Бресте облили краской

Это случилось накануне дня рождения вождя пролетариата.

Фото: twitter.com/alexmatsiukh

Как сообщает «Брестская газета», 21 апреля в 4:29 неизвестный мужчина бросил в памятник две банки с красной краской, после чего ушел. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место происшествия приехала милиция. Служебная собака взяла след, но потеряла его у входа в парк.

Уже в 6.30 утра около памятника появились рабочие, которые начали отмывать его от краски.