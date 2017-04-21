Послание Лукашенко в четырех словах

Президенту понадобилось для этого 2,5 часа. Нам — несколько слов.

Прямо скажем, свое название «послание» полностью оправдало — Лукашенко вновь отправил всех по известному уже адресу, который он сам именует почему-то «курсом», хотя нам известна более точная локация для данного направления.

Звучавшее было настолько предсказуемо и так часто говорено ранее, что последняя надежда оставалась разве что на развлекательную составляющую шоу. Не то чтобы все ждали какой-то феерии, но явно рассчитывали хотя бы получить по итогу какой-нибудь Топ-шуток от президента, как это было ранее.

Но, увы. Шутки про «высохшего Макея», который «как вилочник стал», не вызвали энтузиазма даже у самого объекта шутки и вряд ли смогут претендовать на «золотую коллекцию антологии юмора».

Что же касается смыслового содержания сказанного, то все оно вполне укладывается в несколько слов — «сидите и не рыпайтесь».

Нет, я сейчас не про кресла, в которых мучились сегодняшние слушатели, с трудом скрывая зевоту. Я про путь страны в целом, который очертил во время своего монолога Лукашенко.

Если кратко пересказать все послание, то выглядит это примерно так:

Хотите реформ? Сидите и не рыпайтесь.

Мечтаете о развитой экономике и свободных ценах? Сидите и не рыпайтесь.

Ждете отмену декрета №3? Сидите и не рыпайтесь.

Не нравится наша демократия? Сидите и не рыпайтесь.

Вот, в общем-то, и все послание. Лукашенко понадобилось для этого 2,5 часа. Нам — несколько слов. А всей стране — 22 года топтания на месте.