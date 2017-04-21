Скандал в Литве: ключевой политик обвиняется в госизмене и работе на Кремль

В Хабаровске напали на приёмную ФСБ, есть жертвы. ИГИЛ взял на себя ответственность за убийство полицейского в Париже. Суд в Киеве выбирает меру пресечения экс-депутату Мартыненко. За кого будет голосовать русская Ницца? Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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