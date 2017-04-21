На выходных холодно и мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

По данным синоптиков, в субботу, 22 апреля, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +3..+9°С.

23 апреля температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +4..+10°С. Ночью по северо-востоку и юго-западу страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

24 апреля также ожидаются небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью и утром с мокрым снегом). Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем +5..+11°С.