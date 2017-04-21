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Скандалы
21.04.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
«Его задержали при вылете в США, но отпустили». Подробности кражи 270 тыс. долларов в МВД

По данным источника TUT.BY, экс-сотрудник ГУБОПиК МВД, который подозревается в краже почти 270 тысяч долларов, достал деньги из сейфа напарника с помощью запасного ключа. В Румынии он был задержан по линии Интерпола, однако получил гражданство этой страны и был отпущен.

— Этот сотрудник не первый год работает в ГУБОПиК МВД и такого от него, конечно, никто не ожидал. Своим поступком он подставил напарника, — рассказывает TUT.BY собственный источник. — Дело было так: почти 270 тысяч долларов оперуполномоченный изъял при задержании директора визового центра. Вопрос о передаче такой суммы он обсуждал со следователем СК, однако тот сказал, что не будет хранить ее у себя. Сотрудник ГУБОПиК положил доллары в сейф, закрыл, но дубликат ключа всегда есть у напарника, мало ли что может случиться. Этим и воспользовался его коллега: пришел в выходной день, забрал 270 тысяч долларов и уехал сначала в Украину, где живут его родственники, а затем в Румынию. По нашей информации, он собирается вылететь к сестре в Америку.

Одна из самых крупных краж за последнее время произошла прямо в здании МВД. Об этом не сообщали ни милиция, ни Следственный комитет. И лишь 18 апреля эта история стала известна широкой публике благодаря опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений Украины постановлению Шевченковского районного суда Киева.

В пятницу министр внутренних дел Игорь Шуневич подтвердил: к краже причастен не посторонний человек.

— Я могу только одно сказать: в семье не без урода, это позор ему и его семье, — прокомментировал министр.

Журналисты предположили, что к громкому делу может иметь отношение уже бывший старший уполномоченный по особо важным делам ГУБОПиК МВД Беларуси Андрей Уразов. Именно он 29 декабря 2016 года комментировал журналистам задержания в визовом центре, а в феврале сотрудник милиции уже искал работу в службе охраны на специализированном сайте. Просьбу TUT.BY прокомментировать ситуацию Уразов проигнорировал. Но по нашей информации, сейф, в котором лежали деньги, находился в кабинете не Уразова, а совершенно другого сотрудника.

Если в Минске от разглашения подробностей уголовного дела воздерживаются, то в Бухаресте с нами информацией поделились.

— Этот человек на сегодняшний день является гражданином Румынии, проживает здесь. Согласно документам международного розыска, он был задержан в Румынии. Однако в связи с тем, что он теперь гражданин Румынии и Румыния не выдает своих граждан третьим странам, он был отпущен, — прокомментировал TUT.BY другой источник.

Как же сотрудник МВД смог так быстро получить гражданство? Скорее всего, он воспользовался упрощенной процедурой, еще находясь в Минске. Такая процедура предусмотрена для лиц, у которых прямые родственники проживали на исторических территориях Румынии: Буковина, Бессарабия… Наручники на беглеца надели в январе, месяц он провел за решеткой, а затем предоставил все необходимые документы, и 19 февраля его отпустили.

Как нам удалось узнать, американская виза данному гражданину была аннулирована в связи с совершенным преступлением на территории РБ. Покинуть Румынию ему будет невозможно, так как он находится в международном розыске. Именно поэтому его и задержали в аэропорту, когда он пытался вылететь в США.

Сейчас экс-милиционер находится в Румынии. Как стало известно TUT.BY, сотрудник ГУБОПиК МВД приехал в эту страну один, он холост, семьи у него нет.

В МВД от комментариев отказались.

 
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