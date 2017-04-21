Компромисс: Минские власти и оппозиция договорились по Чернобыльскому шляху

Сбор объявлен на 18.00 у Академии наук 26 апреля.

Организатором акции удалось-таки добиться переноса времени и места сбора, ранее определенного минскими властями.

Об этом активист БХД Денис Садовский написал на своей странице в Фейсбук.

Ранее минские власти назначили сбор участников акции на дневное время — 14.00, несмотря на то, что это будний день. Активистов этот вариант не устроил, и они решили обратиться в суд.

Сегодня в Мингорисполкоме состоялась встреча с заявителями акции. Компромиссным вариантом стало разрешение провести акцию по традиционному маршруту — от Академии наук до площади Бангалор. Сбор объявлен на 18.00.