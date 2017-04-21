Лукашенко хочет, чтобы Беларусь была похожа на Кубу или Северную Корею?

Эксперт прокомментировалзаявления Александра Лукашенко, сделанные в ходе послания парламенту и народу.

В ходе своего выступления глава государства сделал несколько противоречивых высказываний, касающихся экономической ситуации в Беларуси.

Лукашенко – о проблемах экономики: «Мы находимся у опаснейшей черты»

Например, он заявил, что либеральные экономические методы уже давно потеряли свою актуальность (по его словам, от них отказываются даже страны ЕС). Еще Лукашенко раскритиковал министра торговли Владимира Колтовича за то, что тот пообещал бизнесу не контролировать цены.

– Или может я плохо услышал или не понял что-то? – обратился к нему руководитель страны. – Повторяю вам публично: ваша задача – контроль за ценообразованием. И никаких реформаторы, и МВФ вам не указ. Контролируйте ценообразование. Мы от этого отошли и что мы получили? Цены на сахар выросли на 25%...

Позже Александр Лукашенко высказал свое мнение по поводу реформ в белорусской экономике, отметив, что их легко проводить «богатым странам», как Россия и США, а Беларуси следует проявить осторожность.

Экономист Леонид Злотников в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» высказал свое мнение по этим двум тезисам.

– Слова Лукашенко не соответствует ни экономической теории, ни практике, – заявил он. – Берем любое малое государство и смотрим: если там нет рыночной экономики, то оно похоже на Кубу, Северную Корею или что-нибудь подобное. Если мы возьмем государства с рыночной экономикой, то увидим Голландию, Швецию. Это развитые и богатые страны.

По мнению экономиста, как бы государство ни хотело регулировать цены, ничего хорошего из этого не выйдет.

– Почему распался Советский Союз? Это отсутствие рыночных цен. Лично я стал либералом, когда узнал, как работает Госплан СССР. Вся анархия шла от этого государственного планирования. Никто не может сказать, сколько штанов и пуговиц производить, так как все это зависит от многих и многих моментов. Учесть все тонкости ценообразования никто не может. На это есть обоснования лауреатов Нобелевской премии и практика многих развитых стран.

Никогда Беларусь не будет ни богатой, ни свободной, если здесь не будет свободного ценообразования. Путь не на 100% – пусть на 95%, как в Китае, – но цены должны быть свободными.

Что касается проведения реформ в «бедной» Беларуси, экономист отметил:

– Есть такая точка зрения, что если мы начнем проводить реформы, то народ будет беднеть. Мол, реформы требуют затрат, а отдача будет нескоро. Знаете, что я хочу на это сказать… Нам уже терять нечего. Чем дольше мы будем отказываться от реформ, тем дальше будет опускаться уровень жизни.

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