Лукашенко сказал, что в Беларуси мало чиновников. Это так?

Во время ежегодного выступления-послания в Палате представителей Александр Лукашенко вновь прошёлся по чиновникам. На этот раз он сказал, что у нас их не много.

«Государственных служащих должно быть столько, сколько нужно. Не много. Мы уже на первом месте, в хорошем смысле слова, по количеству госслужащих на тысячу человек. Или там на десять тысяч их считают. Нет такой страны, где меньше госслужащих на определённое количество населения, чем в Беларуси. Нам нужно сделать следующий шаг, избавившись от ненужных функций», ― заявил Лукашенко.

Количество чиновников в стране на самом деле снижается. По крайней мере, так утверждает Белстат. Если в 2011 году в стране работало более 56 тысяч госслужащих, то в 2013 уже только 49 тысяч. А ещё через два года на тысячу меньше ― 48. Всего за 2011-2015 количество госслужащих снизилось на 14%.

Можно радоваться. Правда, ещё есть и другие исследования. Например, публикация влиятельного российского агентства РБК. По количеству госслужащих мы там на... втором месте в мире после Египта.

Российские эксперты считает, что в Беларуси госслужащих аж 43% от общего числа трудоспособного населения (данные за 2014 год). Больше только в Египте ― 63,4%. В России ― 30,6%, в Польше ― 20,2%, в США ― 14,4%.

Инфографика РБК

Ради справедливости отметим, что согласно этой методики в число госслужащих входят также правоохранители, учителя и сотрудники госкомпаний. Наш Белстат их выделяет в отдельные группы.