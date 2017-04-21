Главный месседж выступления президента в Овальном зале

Политолог Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці» дал оценку посланию главы государства народу и парламенту.

– Ответы на главные вопросы жизни страны прозвучали. Но не такие, какие хотело бы услышать общество.

Люди хотели узнать ответ на вопрос: что делать в той ситуации, в которой оказалась страна.

Или на вопрос, какой будет реакция власти на народные протесты по всей стране. На это президент высказался только в том смысле, что, мол, «душили и душить будем». И пускай, дескать, Запад и Европа не вякают.

Главный месседж таков: единственный ответ на народные протесты – репрессии.

Либерализация, как дал понять Лукашенко, – это плохо. Никаких реформ, будем продолжать прежнюю линию. Вот, собственно говоря, и весь смысл послания, – отметил Валерий Карбалевич.

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