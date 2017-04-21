Кудрин сравнил госуправление в России со «старой скрипучей машиной, которая едет не туда»

Проблемы с экономикой России связаны не только с низкими ценами на нефть и санкциями, дело еще и в государственном управлении. Об этом в ходе Красноярского экономического форума заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Систему государственного управления я бы оценил сегодня, как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности, на которой мы, наверное, заезжаем не туда и каждый раз корректируем свое движение. Но результат небольшой», — сказал Кудрин.

По оценке ЦСР, своими прямыми обязанностями заняты только 38% чиновников, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.

«Последние десять лет наши темпы роста — ниже 1,5%. Для России это, в общем-то, потерянное десятилетие. В начале нулевых мы жили около восьми лет с темпами 7%, и это был высокий темп роста для России, Россия обновлялась. Последние десять лет мы переходим от кризиса к кризису с небольшими передышками, нам похвастаться нечем», — отметил Кудрин.

Кудрину с его сравнением системы госуправления со «скрипучей машиной» ответил министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов.

«Вы только что сказали, что эффективность наших управленческих решений в системе государственного аппарата составляет 50%. Это означает, что мы все-таки не скрипучая телега, <...> все-таки это автомобиль экономического класса», — сказал Абызов.

Но довольствоваться «автомобилем экономкласса» нельзя, сказал чиновник, «потому что вызовы, которые сегодня стоят перед Россией <...> настолько серьезны, что здесь и экономкласса не хватит и вашей телеги тоже».