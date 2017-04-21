Лилия Кобзик: Реального увеличения количества туристов в стране нет

Слышали новость? Лозунг «Албания – последняя загадка Европы» уже не актуален. Во всяком случае туристы уже начали потихоньку Албанию разгадывать. А теперь европейцам и всему миру предстоит открыть самую настоящую «Албанию» – нашу удивительную Беларусь.

Когда это произойдет по-настоящему и произойдет ли вообще, мы не знаем, как говорится, темна вода во облацех… Но во всяком случае турбизнес сегодня вовсю строит стратегические планы и изо всех сил пытается продвинуть те сегменты инкаминга, которые кажутся ему живыми.

К примеру, живым и нуждающимся в энергетических инъекциях выглядит деловой туризм.

Пока одни турфирмы, занимающиеся экскурсионкой, пытаются играть на патриотических чувствах соотечественников и ностальгической привязанности россиян, другие хотели бы вступить в игру в качестве посредников, предоставляющих для крутых зарубежных компаний и корпораций особые туристические услуги. Эти услуги называются емкой аббревиатурой MICE (деловые встречи, инсентив-туры, конференции, ивенты).

На фоне все более активного использования аббревиатуры и появившихся приличных отелей как-то сами собой активизировались разговоры о том, как бы создать в Минске конгресс-бюро, которое занималось бы продвижением нашего города как удобной дестинации для проведения различных корпоративных мероприятий.

Любопытен тот факт, что на самом деле в Беларуси никто толком не понимает, что такое конгресс-бюро (или конвеншн-бюро). Конечно, есть в стране определенное количество людей, которые знакомы с зарубежным опытом. Но главная загадка – каким должно быть это пресловутое бюро в приложении к нашей ситуации?

Честно говоря, попытки турбизнеса вместе с Министерством спорта и туризма и городскими властями как-то «скучковаться» и нащупать идею местного конгресс-бюро выглядят этакими хождениями по мукам. Что мы имеем в виду?

К примеру, конгресс-бюро у нас будет, а конгресс-холла нет и не предвидится. Ну, нет в столице собственной «Минск-Экспо», и ввиду финансового подсоса вряд ли в планах есть постройка подобного грандиозного сооружения. Самая большая площадка в городе – «Минск-арена» – не приспособлена для выставочных мероприятий. Футбольный манеж – тоже. «Фалькон» – это все же спорт. А больше ничего нет!

Далее. Кто будет создавать наше конгресс-бюро, и кто в нем будет состоять? Этот вопрос сильно увязан с целями и функциями новой организации. Зачем, собственно, мы его создаем? И чем конгресс-бюро будет заниматься?

Поскольку речь все время идет о некоем «частно-государственном» партнерстве, тут надо как-то четко увязать страсти наших заинтересованных коммерческих игроков, холодный и далекий от современных технологий турбизнеса горисполком, бедное в плане бюджетных трат на туризм государство, все это усадить на нашу необычную почву, и всех заставить тратить деньги.

Причем – четко представляя себе всю технологическую цепочку по привлечению туристов в Минск и в Беларусь.

Нужно еще понимать, что у нас вовсе нет опыта каких-либо объединений для налаживания подобной цепочки.

К примеру, в Латвии профессионально занимаются организацией встреч, конференций, конгрессов и корпоративных мероприятий около 15 компаний. Одиннадцать из них объединены в ассоциацию Inspiration Riga. По данным этой ассоциации, лидерами по доходам и обороту в области делового туризма в Латвии являются компании Con-ex, Baltic Travel Group, Via Hansa DMC. (Честно говоря, с трудом представляю себе подобный рейтинг у нас!).

Популяризацией латвийской столицы в качестве наилучшего места для проведения корпоративных мероприятий занимается Рижское бюро конгрессов. Его в 2005 году создали на паях Inspiration Riga и Рижская дума. Не забудем, что в Риге есть еще и LiveRiga (одним из создателей которого, кстати, является недолго руководивший нашим Национальным агентством по туризму Григорий Померанцев). LiveRiga занимается популяризацией города не только в деловом сегменте, но в целом для путешествий.

Я так понимаю, тот «орган», который сейчас держит в голове наше отраслевое министерство, проводя с отелями, турфирмами и чиновниками горисполкома совещания на тему консолидации и появления на свет минского городского конгресс-бюро, – это такой симбиоз Inspiration Riga, LiveRiga и наших крутых отельных «генералов»? Или нет? Темна вода во облацех…

Вообще как каждый нормальный человек, желающий блага белорусскому турбизнесу, я двумя руками за конгресс-бюро в Минске, и не считаю, как многие, что Вселенная отвергнет наши совместные потуги развивать MICE-туризм. Но как эксперт с особым удовольствием понаблюдаю процесс объединения местных отельеров и турфирм с целью общего продвижения на перспективных рынках. Напоминаю, что на сегодняшний день первые и вторые не могут даже договориться относительно комиссии для того, чтобы турфирмы в принципе могли заниматься зарубежным (в основном – российским) MICE-туризмом на белорусских гостиничных площадках. А в случае конгресс-бюро нужно же как-то будет договариваться по-крупному!

Кстати, знаете ли вы, что такое реальный MICE в Минске? По большей части это три человека из России или Украины, которые заказывают полтора номера в отеле, снимают конференц-зал, платят за кофе и рассказывают сотне-другой человек в Минске, почему нужно покупать те или иные услуги или продавать тот или иной товар.

Конечно, изредка россияне проводят здесь небольшие ивенты, еще реже международные корпорации устраивают в Минске конференции и конгрессы, но в целом общий рисунок нашего делового туризма именно таков: три человека, полтора номера и кофе. Надеемся, все это обсуждается на совещаниях, посвященных будущему столичному конгресс-бюро. Ведь не проанализировав состояние сегмента в текущий момент, сложно строить планы на будущее.

Конечно, главный толчок для того, чтобы начать всерьез обсуждать идею создания конгресс-бюро, дал городу безвизовый режим – тот самый, который позволяет гражданам 80 стран без визовых проволочек попадать в страну на пять дней через национальный аэропорт.

С ним, с этим безвизовым режимом, все оказалось хорошо. Мы рапортуем о десятках тысячах безвизовых туристов, и все в один голос твердим, как это замечательно, когда в стране есть безвизовый режим на пять суток для авиатуристов – по сравнению с той убогой ситуацией, когда такого режима нет.

С другой стороны, если поговорить с отельерами и представителями инкаминговых фирм, то выясняется, что наряду с улучшением имиджа и появлением определенной «движухи» реального увеличения количества туристов в стране нет. Почему? Кто эти люди, которые приехали сюда без виз? Это частные визитеры, которые стремятся к белорусским девушкам? Ностальгирующие выходцы из Беларуси, едущие к родственникам и не имеющие практически никаких туристических трат в стране? Небольшое количество бизнесменов, которые прибыли бы в нашу страну с визами или без виз? Темна вода во облацех…

И, собственно, что изменилось в туристическом продукте Беларуси с отменой виз? У нас появились сити-брейки, как в Казани, за двадцать условных единиц? Сюда зачастили дешевые чартеры из Финляндии, подвозящие местных парней в наши чудом ставшие дешевыми, как киевские и львовские, корчмы и рестораны? Нет, ничего подобного не произошло!

Безусловно, наши белорусские специалитеты никто не отменял – чистота, сталинский ампир, девушки, сушки, зефир, драники – все на месте. Но, видимо, этого мало для привлечения существенных туристских потоков. Таких потоков, которые почувствовали бы не только министерские чиновники в цифрах статистики, но и таксисты в аэропорту, рестораторы, экскурсоводы, турфирмы, музеи, отели…

Дело-то, как понимаем, не в отелях и даже не в инфраструктуре в целом. Гостиниц можно понастроить сколько угодно! А вот где взять гостей, чтобы отельеры не плакались и не демпинговали от отчаяния, выставляя, как сейчас, цену на пятизвездочный отель, сравнимую с захудалой «трешкой»?!

Наверное, притоку гостей может помочь то самое пресловутое конгресс-бюро. Наверное! Потому что многое зависит от людей, а не, прости Господи, от системы. И сегодня мы чувствуем – что-то изменилось в нашем туризме. В том плане, что в какой-то момент впору было вешаться, глядя на дела в инкаминге, а сейчас уже можно и не вешаться.

Но, в общем, предсказать, что у нас получится с MICE и с конгресс-бюро, не возьмется никто. Хотелось бы, конечно, чтобы все было, как у людей, – и действующие ассоциации (туристические и отельные), и работающие конгресс-бюро, и много-много гостей в городе. И главное – деньги. Деньги, которые привезут туристы в нашу страну и потратят в ресторанах, на экскурсиях, в магазинах, театрах и клубах. Но на сегодняшний момент можно только окинуть мысленным взглядом существующие вопросы и вопросики и в очередной раз глубокомысленно изречь библейское: темна вода во облацех…