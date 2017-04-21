В России новая дорога провалилась под землю

Мощный поток воды буквально снес единственную дорогу, которая вела в деревню Саратово Омской области. Люди оказались отрезаны от большой земли огромной пропастью.

Дорогу, которую размыло водой, построили всего несколько месяцев назад, сообщает «12 канал». Местные жители уверяют: дорожники очень спешили, работали в несколько смен и даже в сорокаградусные морозы, поэтому и качество у нее соответствующее. Сами строители эту ситуацию не комментируют.