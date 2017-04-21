Почему имитация полной занятости разорит предприятия

Откуда руководители возьмут деньги на новых работников и зарплату в 500 долларов?

Число безработных растет в Беларуси третий месяц подряд. На 1 апреля, по данным Министерства труда и социальной защиты, нетрудоустроенными были 43 426 человек. Это на 664 человека больше, чем месяц назад.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране составил 1% к экономически активному населению. И это при том, что глава белорусского государства потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных.

Дополнительно было выдвинуто предложение о согласовании увольнений с исполкомами местных органов власти. Одновременно перед руководством предприятий поставлена задача повышения начисленной зарплаты до уровня 500 долларов в месяц.

«В этих условиях руководители предприятий будут вынуждены вместо дальнейшей оптимизации трудовых коллективов для снижения расходов, осуществить прием новых работников, повысить заработную плату в целом по предприятию, что увеличит издержки, — отмечают эксперты «Беларусь в фокусе».

Увеличить цену на производимую продукцию для компенсации дополнительных затрат проблематично ввиду снижения покупательской активности на потребительском рынке, считают эксперты.

Продолжение статьи читайте здесь