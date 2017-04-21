Лица и эмоции: Лукашенко говорит – чиновники слушают. 20 невеселых картинок

«Салідарнасць» проследила, с какими лицами аудитория Овального зала выслушала ежегодное послание главы государства.

160 тысяч уцекачоў з Украіны ў Беларусі? Фэйк. Іх усяго 1642

Чиновники слушают гимн Беларуси

Марианна Щеткина и Михаил Мясникович в президиуме

Депутат Игорь Марзалюк весь внимание

Лукашенко — Шорцу: «В минских школах детей отходами кормят»

Премьер-министр Андрей Кобяков и глава Администрации президента Наталья Кочанова

Депутат от ОГП Анна Канопацкая (в правом нижнем углу)

Главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович

Лукашенко – о тунеядцах: «Заставить каждого работать!»

Хирург и депутат Олег Руммо

Как публично обругать руководителей ЕС, а затем предложить им дружбу

Бывший министр здравоохранения Василий Жарко и нынешний министр образования Игорь Карпенко слушают слова Лукашенко о здоровье школьников

Многоговорящее выражение лица вице-премьера Владимира Семашко (в центре)

Госсекретарь союзного государства Григорий Рапота (в центре слева) в момент высказывания о разрушенном войной Донбассе