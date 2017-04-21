Шон Бин назвал свою любимую экранную смерть

Многие герои Бина в кино и на телевидении по сюжету погибали, что привело к появлению многочисленных мемов, а также к шутке, что участие актера в том или ином проекте – уже спойлер.

С 1986 года, когда состоялся его кинодебют — «Караваджо», биографический фильм об итальянском художнике XVI века, — в фильмах и телепостановках британский актер «умер» 21 раз. Подсчитано, что в среднем один Шон Бин погибает каждые 1,24 года.

Как оказалось, любимой сценой смерти для самого артиста стала гибель его Боромира в фильме «Властелин колец: Братство кольца».

– Нельзя просить о более героической смерти, – отметил он, сообщает Entertainment Weekly.

Как отмечает Газета.ru, накануне съемок финальных кадров Боромира актер вместе со своим коллегой Вигго Мортенсеном (который играл Арагорна) встретились с режиссером Питером Джексоном и сценаристом Фрэн Уолш. Тогда они придумали последние слова Боромира, адресованные Арагорну: «Мой брат, мой вождь, мой король».