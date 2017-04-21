Как своим выступлением глава государства разочаровал депутатов и ученых

Накануне те рассказали, что ожидают услышать в его послании парламенту и народу.

Чего ждали ученые

Александр Лукашенко поставит новые задачи перед белорусской экономикой, выразил надежду БЕЛТА руководитель Национальной академии наук Владимир Гусаков.

– Нужна новая стратегия развития экономики, и в послании она должна прозвучать, – сказал он.

Что услышали

Глава государства заявил, что у Беларуси нет денег на либеральные реформы: «А вдруг провалимся?». Он также призвал чиновников и бизнесменов не надеяться на приватизацию.

Чего ждали депутаты

В послании глава государства обозначит основные направления взаимодействия Беларуси и Евросоюза, заявил БЕЛТА депутат Николай Улахович:

– Как парламентарии мы очень многого ожидаем от послания… Мы видим, что уже идет ослабление критики со стороны Евросоюза, и в послании президент расскажет, по каким направлениям необходимо расширять взаимодействие с ЕС на ближайшую перспективу.

Что услышали

Глава Беларуси заявил, что белорусские товары не пускают на рынок Евросоюза, и намекнул на жесткие действия: «А почему мы не отвечаем?».

Он раскритиковал европейскую демократию и политику Запада по отношению к мигрантам.

А также бросил вызов зарубежным политикам:

«Если вы хотите со мной поспорить о демократии, давайте открыто проведем в ваших СМИ дискуссию. Я один — вы все. И пускай ваш народ сделает вывод, прав Лукашенко или нет. А то вы забаррикадировались там и поливаете нас грязюкой».

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