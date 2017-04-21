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Политика
21.04.2017
Павел Рос
Как публично обругать руководителей ЕС, а затем предложить им дружбу

Урок дипломатии от Лукашенко.

Выступление по поводу отношений с ЕС сначала было вполне миролюбивым. Говоря по бумажке, Александр Лукашенко обратил внимание на «наметившийся диалог с Западом», а также рассказал о планах «продвинуться в сотрудничестве с Евросоюзом по всем направлениям».

Однако уже через несколько минут официальный лидер заговорил экспромтом. Тон выступлений резко изменился и стал, прямо скажем, оскорбительным.

– Что я хочу сказать европейцам? – заявил он. – Пожалуйста, прекратите нами понукать: «Вот вы применили чрезмерную какую-то силу» (во время разгона акции 25 марта – С.). Слушайте, мы же не идиоты, мы видим, что происходит в самом Евросоюзе. Мы что – водичкой поливали, газом травили людей? Нет. А вы это делаете и нас упрекаете.

Для меня и подавляющего большинства белорусского народа стабильность, безопасность, независимость и суверенитет государства – это святое. И если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь, мы не посмотрим, как нас потом оценят.

Слушайте, неужели вам мало Украины? Вы же видите, к чему привела ваша политика в Украине. Я не хочу, чтобы в Беларуси это произошло, я не хочу избивать, стрелять в своих людей. Мной было принято решение не допустить этих столкновений. Вы же видите, люди с боеприпасами, оружием со всех сторон прут в страну. Что мне скажет потом народ, если начнут рвать у каждого перекрестка? Эти оголтелые наши недоумки потом другой флаг развернут и будут кричать, что Лукашенко не защитил народ.

Вся «правда» о руководстве Евросоюза

– Ваши руководители (Евросоюза – прим С.), вы лучше на них посмотрите, – предложил Лукашенко. – Если бы это не публично было, я бы вам назвал одним словом, охарактеризовал их. У них чего-то не хватает там, в нижней части тела…

Это разве допустимо, что бьют, ломают, грузовиками давят людей. И это в цивилизованных развитых странах. И вы допрыгаетесь, что эти силы будут у власти. И тогда вы поймете, что вы потеряли.

О том, что Лукашенко изменился

– И не говорите, что Лукашенко не изменился. Изменился. Я буду делать все до какого-то уровня. Но если почувствую я или мои коллеги, прежде всего, кто обеспечивает безопасность, что завтра эта красная черта будет преодолена – мы примем жесточайшие меры.

О деньгах, которые Запад не дает Беларуси

– Что вы нас все гнобите? Придешь, денег девать некуда, ну дайте нормальный кредит под оборудование, это же вам пойдут деньги. Нет, задирают цену… Вы что, есть эти деньги будете?

Позакрывались – невозможно ни текстиль продать нормально, ни товарные другие группы. А если я вас завтра прикрою на этой границе? Вы по каким дорогам будете передвигаться? Мы же этого не делаем, вот и вы понимайте.

Давайте жить дружно, – после всего сказанного вдруг предложил Лукашенко.

 
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