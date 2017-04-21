Как Лукашенко «наказал» виновного в провале

В ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко обрушился с разгромной критикой на спортивную отрасль, заявив, что работа в ней полностью провалена.

На чемпионате мира по хоккею Беларусь проиграла Венгрии, которая до этого не побеждала в мировой элите 77 лет!

Что случилось

– Миллионы смотрят за нашими спортсменами. И он выигрывает – совсем другое настроение у людей. А вы? Вы бьете по самолюбию людей, – возмутился Лукашенко.

Что вы мне показали на последнем чемпионате мира? Вы хоть в элите останетесь? В Латвии 200 человек занимаются хоккеем! И колошматят белорусов-тысячников! Перья летят.

Отвратительная работа в спорте высоких достижений. Отвратительная!

Кто виноват

У Лукашенко есть вопросы к вертикали власти в целом:

– Это же не дело, что понастроили этих площадок спортивных, хороших залов. Все завидуют.

Минспорта я уже не доверяю. Я уже собрал ребят, которые у меня в команде играют, и попросил их: «Ребята, проедьтесь по школам. Барановичи, Береза, Орша, Пинск. Посмотрите, как они работают».

Мне вчера вечером уже доложили по некоторым. Слушайте, вы в тюрьму сядете. Значит, хоккеистов готовит специалист по плаванию. Какой он там специалист. По гребле? Я не против гребцов. Но они должны грести! Но поставь его на коньки и дай клюшку!

Или нашего легкоатлета? Здоровый мужик! Это не его профиль! Так что ж вы творите? Деньги получают. Выделяются деньги.

Так а куда смотрит председатель райисполкома? А губернаторы? Это же позорище. Иметь ледовую площадку, а не иметь шорт-трек, не иметь фигурное катание.

Максиму Рыженкову досталось персонально:

– Должен вам прямо сказать, тут и вина моего бывшего помощника, который спортом занимался, все меня убаюкивал: «Подождите, вот Олимпийские игры, мы сейчас дадим копоти», «Чемпионат мира – мы сейчас покажем», «Не-не-не-не, не надо никого трогать»... Так вот, имейте в виду, вы за это несете ответственность. Мы в этом году примем серьезные меры, если вы будете обещать и ничего не делать.

Оргвыводы

И вот что тут интересно. Насколько лично Рыженков виноват в наших спортивных «достижениях» – вопрос дискуссионный. Но, судя по заявлению Лукашенко, он возлагает ответственность за провалы, в том числе на своего помощника.

Между тем после Олимпиады в Рио, на которой Беларусь показала худший результат в истории, Лукашенко Рыженкова… повысил. Теперь последний занимает пост первого заместителя главы президентской администрации.

Если «провалившего» один участок, поощряют переводом на другой, гораздо более ответственный, то становится очевидной понятным, почему у Беларуси столько проблем.

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