Лукашенко — Шорцу: «В минских школах детей отходами кормят»

Во время послания народу и парламенту глава государства озвучил шокирующие подробности.

Говоря под занавес выступления о проблемах коррупции, Александр Лукашенко обратился к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу.

Глава государства рассказал о девяти преступных группах, которые действовали в сфере школьного питания.

Возможно, подробности этого дела вскоре станут известны широкой публике.

— Что получается: в городе-герое Минске отходами детей в школах кормите! В девяти районах девять преступных групп собирают подачки с поваров школьных и тех, кто обеспечивает школьным питанием. В конвертах деньги негодяю собирают! — возмутился Лукашенко схемой, организованной, по данным КГБ, с участием задержанного в начале апреля начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича, отмечает TUT.BY.

— Их взяли с конвертами, когда они сдавали в очередной раз конверты в общий мешок… Приносят мне в мешке всех! И как бы вы на это реагировали? Ваши же дети и внуки в школах этих сидят! То, что вчера не использовали, — перемололи и детям назавтра дали…

Возможно, подробности этого дела вскоре станут известны широкой публике.