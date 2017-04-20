Кто разработал план вмешательства России в выборы президента США

Мать фигуранта дела о теракте в Петербурге назвала съемку ФСБ о его задержании с оружием постановочной. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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