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Общество
20.04.2017
CityDog.by
Новый нос за $ 2000 и уши за $ 300. Минчанки рассказали о пластических операциях

Сегодня запросто можно изменить свою внешность до неузнаваемости: начиная от разреза глаз и заканчивая формой ног. Кто-то едва осмеливается на одну операцию, а кто-то не вылезает «из-под ножа». Поговорили с минчанками об их опыте.

«ДОСТАЛИ КОСТЬ И СЛЕПИЛИ НОВЫЙ НОС ЗА $ 2000»

Ринопластика – это коррекция костного и хрящевого отделов носа. Такое исправление горбинки, орлиного носа или широкого основания обходится в частных клиниках в среднем в 3500 руб.

Надя Жукова признается, что с 15 лет у нее были комплексы – по наследству передался длинный нос. Да еще и горбинка появилась после двух переломов. Первой одарила сестра в детстве: ударила шахматной доской, а вторая появилась от волейбольного мяча.  К 20 годам нос и вовсе перестал дышать.

– После двух лет мучений я решилась лечь под нож пластического хирурга. Первая операция дала результат только на год. Потом все вернулось обратно: и горбинки, и невозможность дышать.

На вторую операцию решалась два года – уже сполна вкусила этой ужасной боли и боялась, что операция снова окажется бесполезной. Но вторая прошла по другому сценарию: мне полностью достали кость, из которой нарастала горбинка, и слепили нос из двух половинок. Новый нос мне обошелся, учитывая две операции, где-то в 00. С тех пор нос дышит, и никаких горбинок нет. Но больше под нож в здравом уме, если ничего не угрожает жизни и здоровью, не лягу».

«СДЕЛАЛА УКОЛЫ КРАСОТЫ, УВЕЛИЧИЛА ГУБЫ. В ПЛАНАХ ПЛАСТИКА ВЕК»

Уколы красоты, или диспорт, блокируют нервно-мышечную передачу. В среднем они обходятся в 2000 руб. А одна из самых популярных процедур – увеличение губ – в 4500 руб.

Татьяна Лозовая в 31 год начала активно избавляться от своих морщин, которыми ее наградила активная мимика.

– Желание попробовать нашумевшие «уколы красоты» появилось давно, но цена кусалась. После развода с мужем в моем распоряжении оказалась некоторая сумма. Часть решила потратить на приятные для себя вещи, на которые всегда жалела денег.

Диспорт дал тот эффект, на который я рассчитывала. Делала инъекции в одном из самых дорогих центров в Минске. Результат впечатлил сразу же. Еще немного увеличивала губы. Но зависимости от результата пластической хирургии пока нет. Сделала то, что хотела, и большего не нужно. В планах только годам к 45 сделать пластику век.

А Юлия (имя изменено) отправилась за помощью к врачу уже в 22 года.

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