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Общество
20.04.2017
Илья Малиновский, Еврорадио
За полгода парламентский буфет... подешевел на 15%

За 6 месяцев меню буфета, где обедают депутаты Палаты представителей, почти полностью сменилось.

Еврорадио сравнило прайс-листы столовой, датированные 5 октября 2016 года и 19 апреля 2017 года, и нашло четыре одинаковых позиции в меню. Четыре блюда совпадают не только по названиям, но и в порционном весе.

На фото обед в депутатском буфете, за который наш журналист в октябре 2016 года заплатил 6 рублей 28 копеек.

И в первом, и во втором меню парламентариям предлагают холодные закуски «Филе хека под маринадом», «Филе горбуши заливное, соус хрен» и «Руляда из птицы с салатом из свежей капусты». Блюда одинаковые, но цены разные. В 2016 году за порцию хека депутаты отдавали 2 рубля 56 копеек, теперь же блюдо неожиданно подешевело до 2 рублей 5 копеек. А это, между прочим, дешевле на 20% ― немалая дефляция, согласитесь! Горбуша вообще потеряла в цене более 26% ― стоила 2,30, а стала 1,69 рубля. Ну и 3 копейки потеряла в цене руляда из птицы (чуть более 2% от первоначальной стоимости).

К сожалению, супы и основные блюда в нынешнем меню и предложением буфета в октябре 2016 года не совпадают, поэтому сравнить цены не получается. Но классический для Беларуси гарнир «Картофельное пюре» есть и там, и там. Несмотря даже на то, что в октябре картофель стоит гораздо меньше, чем в апреле, так как это как раз сезон, порция пюре тоже подешевела. В октябре депутатское пюре стоило 59 копеек, в апреле ― 51 копейку (на 13,5% меньше).

Если предположить, что цены и других позиций меню парламентского буфета изменились так же, как и перечисленные четыре позиции, то получается, что в среднем еда для депутатов подешевела на 15%.

Сегодня самый дорогой обеденный комплекс народным избранникам обойдётся в 7 рублей 96 копеек и будет состоять из «филе хека под маринадом» (2,56 рубля), «бульона из птицы с перепелиным яйцом» (1,41), «каши гречневой, рассыпчатой»(0,64) и «Рыбы жареной в кунжуте/филе горбуши соус тар-тар» (3,35).

Самый дешёвый депутатский обед будет состоять из борща, салата из морской и белокочанной капусты и блинчиков с творогом, и вытащит из кармана депутата 4 рубля 46 копеек.

 
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