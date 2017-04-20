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Скандалы
20.04.2017
42.TUT.BY
Против сотрудников Приорбанка возбудили уголовное дело за халатность с операциями хакеров

Международная преступная группировка украла более 8 миллионов евро с иностранных банковских счетов и перевела на счет в белорусском банке.

Об этом на пресс-конференции рассказал Александр Сушко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета.

Уголовное дело о хищениях с банковских карт расследовал Европол, несколько фигурантов задержали в Беларуси. Деятельность преступников затронула более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран, ущерб превысил 8 миллионов евро.

По данным следователей, на протяжении 4 месяцев похищенные деньги переводили на счет в Приорбанке, открытый на белорусское юридическое лицо. Деньги поступали регулярно в разных суммах от разных людей. После деньги были переведены в Кипр, затем в Латвию, а там — обналичены.

Однако белорусские правоохранительные органы узнали о преступлении только через два года после сообщения коллег из Германии. Против сотрудников банка возбудили уголовное дело по статье 428 Уголовного кодекса Беларуси «Служебная халатность».

— Приорбанк не совершал хищение, но некоторым образом способствовал ему, — объяснил Александр Сушко. — Главное — на протяжении трех лет он не уведомил об этом факте правоохранительные органы. Банк не мог не знать о том, что в данном случае совершается мошенническая схема. Не менее 30% операций были опротестованы и обжалованы.

На начальном этапе сотрудники банка не могли выявить эти операции, это понятно. Но я говорю о последующих шагах. Должна быть создана система безопасности, чтобы реагировать на такие происшествия. Если в каждом банке она не создается, то должен быть создан центр мониторинга в рамках всей страны.

В правоохранительных органах не сообщают, сколько сотрудников банка попали под следствие. Сейчас расследование дела продолжается. Чтобы возместить ущерб пострадавшим, банк перевел более 350 тысяч долларов из средств, которые были похищены преступниками.

 
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