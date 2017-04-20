Повар и посудомойка украли продукты в лицее МВД

17 апреля вблизи детского лагеря «Белые росы» в Острошицком городке Минского района сотрудники ОБЭП Минского РУВД задержали повара и посудомойку специализированного лицея МВД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

При осмотре принадлежащих им пакетов оперативники нашли похищенные продукты питания: мясной фарш, сыр, сметану, сливочное и растительное масло, чай, майонез и фрукты.

Сообщается, что после задержания подозреваемые дали признательные показания и раскаялись. В их отношении составлены административные протоколы по ч.1 ст.10.5 КоАП Беларуси («Мелкое хищение»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 30 базовых величин либо административный арест.

Похищенные продукты возвращены в лицей.