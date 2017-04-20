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20.04.2017
TUT.BY
Оператор Белсата оштрафован за то, что «ругался матом в РУВД»

Оператора телеканала «Белсат» Александра Любенчука оштрафовали на 25 базовых величин (575 рублей) за то, что он, по словам милиционеров, ругался матом в отделении РУВД.

Такое решение вынес судья Первомайского суда Юрий Горбатовский.

Александр Любенчук, фото: belsat.eu

Александр Любенчук был задержан после обыска в одном из Минских офисов «Белсата». Любенчука как свидетеля по делу о незаконном использовании товарного знака BELSAT отвезли в Первомайское РУВД, где по данным из протокола, он нарушил статью 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Первый свидетель, оперуполномоченный Владислав Подрез из Первомайского РУВД, рассказал, что Любенчук дважды выразился нецензурно в ходе опроса. Сначала его якобы предупредили о том, чтобы больше не матерился, но он «через несколько вопросов» выразился нецензурно еще раз. При этом Подрез перепутал имя оператора «Белсата», назвав его Сергеем, и не смог вспомнить, кто составлял протоколы о задержании и правонарушении. Он не смог пояснить, на каком основании решил, что слова, которые сказал Любенчук, нецензурные, заявив, что они общеизвестные.

Второй милиционер Денис Гриб рассказал то же, что и Подрез. Гриб сидел в том же кабинете и тоже утверждает, что слышал, как Любенчук дважды нецензурно выразился.

Любенчук ходатайствовал о прекращении административного процесса из-за нарушений при составлении протокола. Оператор просил о связи с адвокатом, пока был в РУВД, в чем ему отказали. Он внес соответствующую запись в протокол. Сотрудник РУВД Гриб сказал, что не помнит, чтобы Любенчук просил связаться с адвокатом.

По мнению журналиста, сотрудники милиции мстили ему за то, что он не дал тех свидетельских показаний по делу «Белсата», которых от него ждали.

После оглашения решения по делу Любенчук сказал, что будет его обжаловать.

 
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