Чего ждать Беларуси от администрации Трампа?

От еще большей привязки к России до посредника между США и Россией — эксперты назвали четыре сценария белорусско-американского сотрудничества.

Экспертная инициатива «Минский диалог» выпустила доклад о значении новой администрации США для международных отношений и безопасности в Восточной Европе. Особое внимание уделяется влиянию изучаемых процессов на Беларусь и возможностям Минска.

Главными преградами для развития двусторонних белорусско-американских отношений, по мнению экспертов, остаются: низкая осведомленность американского общества и политических элит о Беларуси, часто встречающееся восприятие Беларуси как стратегически незначительной страны, недостаточный уровень взаимного дипломатического присутствия, расхождения Минска и Вашингтона в вопросе оценки внутриполитической ситуации в Беларуси, общий негативный имидж Беларуси на Западе.

«При этом Беларусь имеет очевидную ценность для США как буфер между НАТО и Россией, — отмечается в докладе. — Эрозия суверенитета Беларуси усложняет военное планирование НАТО. Поэтому фактический (а не юридический) нейтралитет Беларуси важен для США и НАТО.

Членство Беларуси в ОДКБ и ЕАЭС в какой-то степени может восприниматься в США как фактор, минимизирующий вероятность российской агрессии против Беларуси.

Такую ситуацию эксперты характеризуют как «негарантированный нейтралитет» и считают, что это может стимулировать ограниченный интерес Вашингтона к наращиванию своего экономического и дипломатического присутствия в Беларуси в случае создания соответствующих условий белорусской стороной.

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