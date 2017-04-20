Российские СМИ: В Беларуси выпустили монету с призывом резать русских оккупантов

«В Беларуси выпущена монета, посвященная массовому убийству русских» — такие заголовки замелькали на сайтах российских СМИ.

Фото: belmoneta.by

Поводом для них стал выпуск сувенирной монеты, посвященной Могилевскому восстанию 1661 года. Во время его жители Могилева по призыву бургомистра Язэпа Левановича вырезали московский гарнизон — около 7000 человек. Сигналом для восстания стал его клич «Пора! Пора!».

Монета выпущена в рамках частного проекта «113.by», который делает Валерий Симонов. Цель амбициозного проекта — отчеканить монеты, посвященные 113 городам Беларуси. Кроме могилевского уже вышли, например, «лепельский рубль», «бобруйский рубль», «дзержинский рубль».