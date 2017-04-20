Как борисовчанки уложили вора на асфальт. Видеофакт

УВД Минского облисполкома опубликовало несколько видео о краже алкоголя из магазинов.

Так, в Борисове на Пасху подвыпивший 40-летний мужчина украл в магазине бутылку. Но отважные женщины-кассиры догнали и скрутили вора на улице.

Алкоголь вернули на прилавок, а мужчину забрала милиция.

Добавим, что в большинстве магазинов кассиры вынуждены компенсировать недостачу из своего кармана.

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