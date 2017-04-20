Как борисовчанки уложили вора на асфальт. Видеофакт
УВД Минского облисполкома опубликовало несколько видео о краже алкоголя из магазинов.
Так, в Борисове на Пасху подвыпивший 40-летний мужчина украл в магазине бутылку. Но отважные женщины-кассиры догнали и скрутили вора на улице.
Алкоголь вернули на прилавок, а мужчину забрала милиция.
Добавим, что в большинстве магазинов кассиры вынуждены компенсировать недостачу из своего кармана.
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