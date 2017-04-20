Молодой гродненчанин попросил себе смертную казнь, но ему дали 25 лет

20 апреля судья огласил приговор по делу об убийстве таксиста в Гродно.

Обвиняемые — двое молодых людей, которые, по версии следствия, «по предварительному сговору убили с особой жесткостью таксиста, завладели машиной, 250 рублями выручки, двумя долларами, пневматическим пистолетом».

Таксиста убивали с особой жестокостью — слесарными молотками и камнями. Машину со следами крови молодые люди кинули на дороге.

Государственный обвинитель просил для одного из обвиняемых Артура Канонича 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, для Александра Казюкевича — 24 года.

Суд приговорил Артура к 25 годам с конфискацией всего имущества, Александра — к 23 годам с конфискацией.

В своем последнем слове Артур говорил о том, что с обвинением в убийстве не согласен. Он уверял присутствующих в зале, что не мог бить таксиста в машине, и попросил суд не выносить ему приговор в 25 лет, а приговорить сразу к смертной казни.

Молодой человек говорил спокойно, без эмоций, а вот его подельник плакал и просил прощения у родственников погибшего и своих родных.

Последнее слово на суде Александр зачитывал с бумаги. Он поздравил жену с днем рождения и попросил ее забыть о нем и начинать строить заново свою жизнь. С обвинением молодой человек согласен.

Родственники убитого рассказали TUT.BY, что будут добиваться для обвиняемых пожизненного заключения.

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