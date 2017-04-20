Звезда «Плейбоя» – ягодка опять

Кармен Электре стукнуло 45.

В фильмографии этой красотки десятки ролей, но любим мы её не за это. Фотосессии Кармен Электры на страницах «Плейбоя» и других мужских журналов, как правило, производят эффект разорвавшейся бомбы. Секс-бомбы.

А еще Кармен записала несколько видеокурсов стриптиза. И сама исполняла его.

Ну и в Штатах бы обязательно вспомнили сериал «Спасатели Малибу».

Три года назад Электра снялась в таком же купальнике.

Но и в вечерних платьях Кармен смотрится обворожительно.

Сейчас основным занятием Электры является благотворительность. Однако звезда всегда готова зажигать. На днях она блеснула на фестивале Coachella.

Несколько «скелетов из шкафа» Кармен

В начале своей карьеры Тара Ли Патрик (настоящее имя красотки) работала клоуном.

Кармен ежедневно выпивает восемь баночек «Кока-колы» и сетует: «Жаль, что нет клиник, которые помогли бы мне избавиться от этой зависимости. Я бы обязательно туда обратилась».

Электра обожает писать эсэмски откровенного содержания: «Нет ничего плохого в том, чтобы пощекотать нервы. Главное, не стесняться, но и не сходить с ума. И, прежде чем нажать на кнопку «отправить», убедитесь, что посылаете сообщение правильному человеку».

Подборка лучших фото Кармен Электры

Кармен Электра: «Мне нравятся сильные, агрессивные мужчины, которые заставляют меня подчиняться»