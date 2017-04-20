Звезда «Плейбоя» – ягодка опять

Кармен Электре стукнуло 45.
В фильмографии этой красотки десятки ролей, но любим мы её не за это. Фотосессии Кармен Электры на страницах «Плейбоя» и других мужских журналов, как правило, производят эффект разорвавшейся бомбы. Секс-бомбы.
А еще Кармен записала несколько видеокурсов стриптиза. И сама исполняла его.
Ну и в Штатах бы обязательно вспомнили сериал «Спасатели Малибу».
Три года назад Электра снялась в таком же купальнике.
Но и в вечерних платьях Кармен смотрится обворожительно.
Сейчас основным занятием Электры является благотворительность. Однако звезда всегда готова зажигать. На днях она блеснула на фестивале Coachella.
Несколько «скелетов из шкафа» Кармен
В начале своей карьеры Тара Ли Патрик (настоящее имя красотки) работала клоуном.
Кармен ежедневно выпивает восемь баночек «Кока-колы» и сетует: «Жаль, что нет клиник, которые помогли бы мне избавиться от этой зависимости. Я бы обязательно туда обратилась».
Электра обожает писать эсэмски откровенного содержания: «Нет ничего плохого в том, чтобы пощекотать нервы. Главное, не стесняться, но и не сходить с ума. И, прежде чем нажать на кнопку «отправить», убедитесь, что посылаете сообщение правильному человеку».
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