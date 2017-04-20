«Вечерний Могилев» предлагает… расстреливать тунеядцев

Автор статьи в областной газете надеется на создание резерваций для «этого сброда».

Областная газета «Вечерний Могилев» опубликовала статью «Какой нам нужен декрет о тунеядстве?». Ее автор, военный юрист в отставке Виктор Кондратьев, начинает с описания сцены из жизни условного тунеядца — «могилевского бича Федора». Вот он разбивает окно в доме, но поживиться ничем не успевает, так как срабатывает сигнализация. Автор объясняет: Федор лез в чужой дом, чтобы «спрятаться от непогоды и получить казенный харч», так как «знает, что суд его однозначно посадит».

Бывший военный юрист считает, что «по-хорошему, Федю надо бы расстрелять», но повода для этого он пока не дал.

В Могилеве учителей заставили ходить по квартирам и искать «тунеядцев»

В конце статьи автор делает не менее скандальный вывод: «Таких, как Федя, в Беларуси очень много, что свидетельствует о проблемах с генофондом. Печально, что намечена тенденция на омоложение этого преступного элемента. Нам остается надеяться, что еще будет принят такой декрет о тунеядстве, который направит этот сброд в резервации и заставит их работать там до пенсии».

Любопытно, что предложение если не расстрелять, то отправить в трудовой лагерь до пенсии, было опубликовано в рубрике «Общество, патриотизм, социальная сфера».

Марши «нетунеядцев» в Минске, Гродно и Могилеве

Напомним, что Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» затронул сотни тысяч белорусов, вызвав массовые уличные протесты по всей стране. В том числе и в Могилеве. В них участвовали не только те, кому пришли «письма счастья» из налоговой, но и работающие граждане, а также пенсионеры, предприниматели и студенты.