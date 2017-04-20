Чиновник сделал странную похвалу маргариновому заводу

Председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло выступил 20 апреля с противоречивым заявлением.

– На Минском маргариновом заводе доказали, что могут развиваться сами. Они работают фактически без кредитов, никому ничего не должны, имеют стабильные рынки сбыта. Но нужны инвестиции на модернизацию, – приводит БЕЛТА слова Александр Забелло.

Странно как-то получается: с одной стороны «могут развиваться» сами, а с другой – у них, оказывается, нет денег на модернизацию.

На деле ситуация с заводом еще хуже. В прошлом году предприятие хотели кому-нибудь продать, но инвестора так и не нашли.

Основной пакет акций Минского маргаринового завода отошел к государству после того, как около 10 лет назад предприятие не смогло расплатиться по кредитам.