Экономист рассказал о будущем рублевых депозитов
В каких деньгах белорусам выгоднее хранить банковские сбережения.
Нацбанк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования.
«Посмотрим, как будет себя вести инфляция», ― сказал журналистам первый зампредседателя правления Нацбанка Тарас Надольный.
С 19 апреля ставка рефинансирования снизилась с 15% до 14% годовых. И это четвертое за год снижение.
Как это скажется на вкладах населения и его поведении — об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
— Снижению ставки рефинансирования с начала года способствовала стабильность на финансовом рынке, — говорит эксперт.
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