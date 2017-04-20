Экономист рассказал о будущем рублевых депозитов

В каких деньгах белорусам выгоднее хранить банковские сбережения.

Нацбанк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования.

«Посмотрим, как будет себя вести инфляция», ― сказал журналистам первый зампредседателя правления Нацбанка Тарас Надольный.

С 19 апреля ставка рефинансирования снизилась с 15% до 14% годовых. И это четвертое за год снижение.

Как это скажется на вкладах населения и его поведении — об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Снижению ставки рефинансирования с начала года способствовала стабильность на финансовом рынке, — говорит эксперт.

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