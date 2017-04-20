Фотофакт: по центру Витебска гулял лось – он двигался как спецназовец

Около 7:30 спасателям и милиции начали звонить граждане, которые видели животное в городе, сообщает пресс-служба МЧС.

Снимки появились в соцсетях.

Фото vk.com/v_vitebske

Впечатляет, как двигался лось – словно сотрудник спецподразделения.

Предполагается, что он приплыл по Западной Двине, вышел из воды, пересек площадь Победы, улицу Хмельницкого, миновал здание облисполкома.

Позже на летах информагентств появилось сообщение: «Попавший в центр Витебска лось задворками движется к лесу».

Представители МЧС отмечают, что животное передвигается очень аккуратно: к людям не приближается, его даже не видно – местонахождение определяют по лаю собак.

Местные власти пришли к выводу, что животное лучше не трогать – оно само попадет в лес.