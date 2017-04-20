Главный вопрос к ГАИ, чей экипаж устроил погоню за пьяным, а тот насмерть сбил женщину

Утром в четверг Гродно пьяный бесправник на Mazda, пытаясь уйти от погони ГАИ, сбил на тротуаре женщину. Позже она скончалась в больнице.

У бесправника в крови обнаружили 1,98 промилле алкоголя, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Сообщается, что погоня началась после того, как сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал.

Главный вопрос, который на форумах в очередной раз адресуют ГАИ, заключается в том, стоит ли устраивать открытую погоню за водителем, тем самым провоцируя его на еще большее превышение скорости.

«Когда этот маразм с гонками от ГАИ прекратится? Сколько ещё людей и техники должно быть покалечено? Неподчинение сотруднику зафиксировано, номера зафиксированы? Нужно обязательно устраивать гонки да ещё и со стрельбищами? А просто спокойно и адекватно провести нарушителя, привлекая помощь патрульных, коих в городах просто немеряно, нельзя?», – пишут на дискуссионной площадке talks.by.

«Нужна правовая оценка прокуратуры, на действия ГАИ!!! Могли ли инспектора провести задержание без угрозы жизни окружающим».

Однако есть и другие мнения, оправдывающие открытые погони ГАИ за нарушителями.

«Заснул за рулем – и вылетел на остановку, отправив на тот свет пару-другую и оставив инвалидами еще нескольких», – рисуют возможный сценарий на форуме.

Кстати, недавно пьяная барановичанка на BMW X5 уснула на глазах у сотрудников ГАИ.