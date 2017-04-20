Симпатичная девушка в погонах развела белорусов на $ 400 тысяч. Фото

Милиция задержала могилевчанку, которая завладела обманным путем более 780 000 белорусских рублей.

С августа 2015-го по апрель 2017-го в г. Могилеве, г. Минске и г. Славгороде она брала деньги под предлогом продажи автомашин, квартир, бытовой техники, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Женщина представлялась начальником Минской региональной таможни, заместителем начальника ГАИ и начальником других отделов УВД Могилевского облисполкома, а также полковником милиции.

Могилевчанка сумела убедить граждан, что имеет доступ к конфискованному имуществу. Его стоимость она умышленно занижала в десятки раз.

Женщина надевала форму сотрудника милиции, и назначала места встречи вблизи административных зданий органов внутренних дел.

При заключении очередной сделки подозреваемая была задержана. Ранее она неоднократно была судима за мошенничество.