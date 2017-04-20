Террористы сбежали от ФСБ

Как выяснила «Газета.Ru», операция по поимке пособников террористов в Александровском районе Владимирской области закончилась провалом.

Сотрудники ФСБ ликвидировали двух подозреваемых, но четверым возможным боевикам удалось уйти. В связи с этим в деревне Лизуново, где происходили все эти события, до сих пор действует режим КТО. В ФСБ данную информацию не комментируют.

Источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах уточнил, что ликвидированные пособники террористов являлись гражданами Таджикистана.

«Убитые не входили в группу Джалилова, совершившего самоподрыв в питерском метро, и действовали автономно, — рассказывает собеседник. — Однако выйти на них удалось в том числе в ходе отработки связей и контактов фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге».

«Почему чекисты не взяли террористов? Они просто были заняты»